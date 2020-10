El regreso de los venezolanos

Señor Director:



En su edición del 16-4-2020, sobre la inmigración de ciudadanos venezolanos a Colombia, vemos cómo, a raíz de la gradual apertura comercial en nuestro país, nuevamente están llegando estos inmigrantes. Muchos de ellos se habían devuelto a traer a sus familias, en la que los niños son los grandes perjudicados en esas travesías llenas de peligro por las trochas en la frontera. Son personas de bien en busca de una vida mejor, que no tuvieron en su país, hundido en un caos total.

Esta situación también ha sido aprovechada por delincuentes de esa nación para cometer toda clase de delitos, y unidos con bandas del crimen colombianas siembran terror en nuestro territorio y ponen en serio peligro la seguridad nacional, por lo cual no deben ser deportados sin antes judicializarlos, para que paguen su condena en Colombia. De otra parte, se necesita un gran acuerdo político con las demás naciones suramericanas para que se comprometan activamente en el recibo de dichos inmigrantes, constituidos en su gran mayoría por familias verdaderamente necesitadas, pues al paso que vamos, el país se verá enfrentado a graves problemas sociales y económicos, de los que será muy difícil salir en perjuicio del bienestar de todos los colombianos.



Jorge E. Prieto C.

El Congreso y la minga

Señor Director:



Muy sano, y seguramente bien intencionado, su consejo a la minga indígena para que acuda al Congreso como escenario para deliberar el rumbo del país. Pero para nadie es un secreto que la prioridad de los congresistas no es el bienestar nacional, sino la permanencia en el poder. Y este Congreso no tiene líderes con capacidad de orientar nada diferente a mantener sus curules. Así que la minga se ve obligada a recurrir a quien en el papel es el responsable de impulsar los cambios que se requieren en Colombia. Hasta Uribe lo dijo: “Si Duque no endereza...”.



Ernesto Guerrero Matta

Ciclorrutas en carreteras

Señor Director:



El Congreso Nacional debe legislar sobre el ciclismo en Colombia, que es un deporte, una pasión, un orgullo ante el mundo y un medio de transporte. Pero los ciclistas siguen siendo atropellados por muchos motivos, entre otros porque nuestras vías no fueron pensadas para ellos. Se necesitan disciplina, orden y normas. Y que en las carreteras haya bermas o franjas solo para pedalistas. Ciclovías de 30 o 40 kilómetros a lado y lado. Ahí hay una fuente de empleo muy útil. Eso sí, con cámaras y carro o moto que vayan por ellas, la multa debe ser suspensión del pase. La letra con dura sanción entra.



José Francisco Piñeros

El verde y las necesidades

Señor Director:



Antes de pensar en semejante gasto de pintar de verde los buses –si se hace, la responsabilidad recaería sobre la alcaldesa o gerente por utilizar recursos con dichos fines–, deben ver que propender al medioambiente es otro cuento. Con corazón de bogotano, cuando más se necesita dinero es ahora, en plena reactivación de la economía, ¿qué tiene que ver con esto el color verde? Sí es una pretensión inoficiosa que genera gasto, y se pierde la originalidad de la flotilla.



Tito Rovira

