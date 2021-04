Los planes voluntarios en salud

Señor Director:



Leyendo la defensa que hace el señor Gustavo Morales, presidente de Acemi, del sistema de salud prepagada, ante las justificadas críticas que hace el columnista Sergio Clavijo, me pareció oportuno contar mi experiencia como usuario de este servicio que presta una reconocida caja de compensación.

Tan pronto cumplí los 60 años se me informó de mis nuevas tarifas del siguiente año. De regalo de cumpleaños se me incrementó la cuota mensual en un 125 %. Ahora vivo la misma situación con la tarifa de mi esposa, que incrementaron el 118 %. Ante esta situación, no me parecen defendibles estos incrementos estrafalarios. Que es voluntad de las personas permanecer con este servicio, que falta de competencia, que el exceso de control espanta a nuevos competidores, que hay mayor riesgo, nada de esto justifica gravar tan penosamente a los mayores de edad que han desmejorado su salud, han visto disminuir sus ingresos y que toda una vida han aportado para sobrellevar dignamente sus últimos años.



William Bernal Rivera

Un sueño hecho realidad

Señor Director:



En medio de tanta tristeza y mala noticia en Colombia, surge una maravillosa realidad en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, como es El Ensueño. Un sueño hecho realidad, un megateatro que se gestó en la administración de Gustavo Petro, lo continuó Enrique Peñalosa y se finiquitó en el actual mandato de Claudia López.



Sí se puede continuar con lo iniciado y lograr lo soñado. Con toda la tecnología, instalaciones de lujo, un aforo de 800 personas, visitemos, tanto colombianos como extranjeros, este nuevo escenario cultural donde todas las manifestaciones artísticas de primera línea tendrán cabida como bálsamo para el espíritu y la recreación. No solamente Ciudad Bolívar, sino localidades contiguas y municipios cercanos serán beneficiados, tanto artistas como público en general. Felicitaciones, y sí se pueden aunar esfuerzos independientemente de rencillas personales y partidos políticos.



Helena Manrique Romero

Bogotá

El problema no es el ganado

Señor Director:



Con respecto al artículo publicado en EL TIEMPO, el día 13 de abril de 2021, sobre “Si la ganadería no se adapta al escenario climático, perderá mercado”, comentaría lo siguiente:



La deforestación de los parques naturales no es la ganadería, es la falta de información de los funcionarios del Gobierno para orientar al ganadero en aplicación adecuada de manejo del terreno, tales como fertilización, riego y uso de pastos de altos rendimientos, propios para cada región. Además, crearle conciencia al ganadero sobre el tema de tala de bosques en las zonas hídricas.



Por otra parte, aplicar la ley, dictar seminarios sobre la mejor utilización de la tierra. En Colombia es muy común la ganadería extensiva, y la capacidad de sostenimiento de las praderas es de 1,2 animales por hectárea, en promedio; por tal motivo, el ganadero amplía su área de sostenimiento de las praderas, deteriorando los bosques y, por ende, las zonas hídricas, para incrementar el área de pastoreo. Mientras que en forma intensiva es el caso de sostener más de 30 animales por hectárea.



Gustavo Polanía Bahamón

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co