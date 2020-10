Nos amargaron el partido

Señor Director:



Le empatamos un partido a la selección de fútbol de Chile. Y, desde luego, hubo polémica, que los cambios, que Cuadrado por ahí no, que el ‘Tigre’ Falcao entró tarde, que se perdió el toque. Pero estas son las polémicas sanas que duran un momento, porque la Selección une. Mientras tanto, hay temas que siguen dividiendo y polarizando. Los asuntos políticos. ¿Hasta cuándo? Y esos mismos políticos quieren que haya más curules en el Congreso, que nos cuestan a todos. Eso sí es lo que se llama amargar el partido, dañarle el rato a la gente, en medio de tantas necesidades. Aquí hay mucha pobreza, y da tristeza que no se piense en ella como se debe.



Ángel María Aguilar

Clara con la ley

Señor Director:



Hablo de Clara Ximena Salcedo, la jueza 30 municipal de garantías de Bogotá, a quien por azar le cayó uno de los expedientes más sensibles de este país, como es el caso Uribe por presunto fraude procesal y soborno a testigos. Qué buena esta corriente de aire fresco en tiempos en los que la justicia ha estado en el ojo del huracán por algunos togados extraviados; qué manera sabia, argumentativa, ponderada y ajustada a la ley como la doctora Salcedo condujo la audiencia que determinó la libertad del expresidente Uribe.



Además de sus conocimientos, que le valieron para acceder por concurso a la judicatura, la jueza demostró entereza y firmeza cuando togados de alto vuelo quisieron enredarla con componentes de carácter político ajenos al proceso, pretendiendo alargarlo, pero con dureza los calificó de “maniobras dilatorias”.



Paradójico que la joven togada haya sido tendencia en las redes sociales por cumplir su deber, aplicar la ley.



Hernán Salazar Hurtado

Necesitamos actuar ya

Señor Director:



El papa Francisco, en la nueva encíclica, ‘Fratelli tutti’, nos invita a ser más solidarios con los que no tienen nada. Simultáneamente, Bill Clinton, en un foro patrocinado por ProColombia invita a inversionistas extranjeros a invertir en Colombia en proyectos de energías limpias y agroindustriales, dada su posición privilegiada. El punto es que nunca ha existido voluntad política. Otra sería la situación si se combatiera en serio la corrupción y se logrará la recuperación de los dineros robados. De otro lado, estamos rodeados por dos océanos, y los Llanos Orientales solamente podrían ser la despensa alimentaria de Suramérica. Se necesita un estadista que en forma urgente se focalice en estos dos temas para atacar de fondo la terrible desigualdad económica existente y proveer fondos indispensables para recuperar lo perdido en la pandemia y evitar reformas tributarias innecesarias. El futuro de nuestros hijos y nietos está en serio peligro y hay que actuar.



Gabriel Remolina Ordóñez

