Fútbol y protestas

Señor Director:



La semana pasada se vivió uno de los capítulos más grises del fútbol colombiano en la Copa Libertadores. No precisamente por los malos resultados que dichos equipos vienen acumulando en las últimas ediciones, sino por la triste imagen que se vio en los partidos jugados en Barranquilla y Pereira, donde la problemática social que afecta a Colombia por estos días quedó registrada en las transmisiones de los juegos.

Los narradores y comentaristas extranjeros resaltaban con sorpresa, y hasta enojo, el hecho de que la Conmebol diera el aval para llevar a cabo los encuentros.



Los colombianos debemos concentrarnos en salir de este lamentable momento, y eso solo lo logramos si pensamos en el beneficio de todos, dejando de lado los deseos individuales y concentrándonos en esa famosa conciencia colectiva que tanto necesitamos para progresar como país.



Keyla Estefanía Jiménez Flórez

Nos estamos autodestruyendo

Señor Director:



Por culpa de que el Gobierno intentó presentarnos una nueva reforma tributaria no aceptada por el pueblo, y que tardó varios días en retirarla, en el país se ha desencadenado una cadena de destrucción en portales y estaciones de buses de servicio público en varias ciudades, que antes servían para transportarnos al trabajo, estudio y otras diligencias a pensionados y trabajadores.



Estos servicios afectan es a la comunidad, no al Presidente, sus ministros, senadores, magistrados, jueces de la nación y sus familiares; afecta es a nuestro pueblo.



Estamos produciendo destrozos en las ciudades, a cajeros automáticos, CAI, pequeños y grandes negocios. ¡Por Dios!, no nos sigamos autodestruyendo.



Rafael Antonio Córdoba Ardila

Bogotá

Sí hay solidaridad

Señor Director:



El sufrimiento humano de mucha de la población que vive en Colombia es inmenso. Gran parte de esa población también es aquella que salió de Venezuela huyendo de las difíciles condiciones de vida. Llegan a nuestro país buscando una ilusión y se encuentran con una triste realidad. Vejámenes de todo tipo, en muchos casos de carácter sexual, incluyendo a niños y jóvenes de ambos sexos. Difícil borrar estos recuerdos traumáticos en muchos años, pues con seguridad quedarán secuelas para toda la vida. Venezolanos jóvenes que migran sin sus padres, o de todas las edades que han migrado por los enfrentamientos en la frontera colombo-venezolana en la zona de Arauca, y por muchas causas más. Todos ellos se exponen a sufrir hechos que atentan contra su dignidad...



Sin embargo, cientos de colombianos con sus trabajos y acciones dan una pequeña luz a estas personas para ayudarles en algo. Estos ciudadanos, muchos de ellos en forma voluntaria, trabajan de manera silenciosa y altruista, con un alto sentido humano y con muy poco reconocimiento de la sociedad. Estamos en mora de hacerlo, así sea con unas palabras de aliento para agradecer por el gran bien que hacen.



Diego Luis Jiménez Bernal

Paipa, Boyacá

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co