La erradicación de la coca

Señor Director:



Con resultados más bien equivocados, en EE. UU. conmemoran 50 años de lucha contra el narcotráfico. En Colombia, 30 años con el dato de incrementos a 245.000. El economista Daniel Rico dice que ahora producimos cuatro veces más que en la época de Pablo Escobar. La causa: no se aplicó el desarrollo alternativo propuesto por la ONU para el proceso de paz, que incluía erradicación voluntaria, para convertir las tierras de ilícitos en productoras para la seguridad alimentaria.

Según la Casa Blanca, con las 1.000 toneladas de producción, 10.000 millones de dólares regresan a manos criminales lavados con mercancías que arruinan las industrias nacionales (EL TIEMPO, 12-7-2021). De otra parte, alrededor de 250 familias del Cauca, según un estudio de la ecóloga Dora Troyano, tienen huertos multipropósito que incluyen la coca como medicinal y alimenticia. Y es que la boliviana Silvia Barrera, con su obra ‘Las fronteras de la coca’, le está enseñando al mundo todas las bondades de esta planta que ha afectado por su uso ilícito.



Fidel Vanegas Cantor

La nueva reforma

Señor Director:



La nueva reforma tributaria tiene un gran impacto social y el hecho cierto de que, por primera vez en décadas, involucra la reducción del gasto burocrático en serio y el echar mano de fuentes que pueden generar ingresos, como la venta de las propiedades incautadas a la mafia, la venta de activos de la nación que no generan rentas, la búsqueda a través de la Dian del mejoramiento en la identificación de los evasores y la disposición del empresariado de cooperar con mayores impuestos. Estas son, entre otras, buenas noticias. Y si se logra que a los entes de control, mediante leyes, se les exija el cumplimiento de metas relacionadas con recuperación de los dineros robados, el país tendría un futuro superpromisorio. ¿Qué hacer para lograr este escenario en donde las cosas pasen? Elemental, mi querido Watson: elegir en el 2022 un buen socio y un Congreso. Todo depende de nosotros.



Gabriel Remolina Ordóñez

Lucho Díaz: magia, goles y patria

Señor Director:



Excelente la columna de Juan Lozano en este diario (12-7-2021). Es muy bonita. De una manera humilde y sincera nos cuenta a los colombianos la alegría que se siente el tener en nuestra Selección a un jugador de tantas condiciones. Lo acompañamos en este lindo homenaje. Don Juan me recuerda a mi gran maestro de Español y Literatura en los años 1970-1971, cuando nos decía: “Lenguaje es pensar alto, sentir hondo y escribir profundo”. Don Juan, nadie niega tantas cualidades que usted le ve a Lucho, qué jugadorazo tenemos.



Ramiro Gómez C.

Medellín

