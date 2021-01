Suspender el pico y placa

Señor Director:



Es evidente que vivimos una nueva ola de contagios de covid-19 y que estas cifras seguirán creciendo inevitablemente, no obstante todas las medidas del Gobierno y personales que imperan.



Alejarnos y mantener los espacios es una premisa que puede reducir los riesgos, y en ese orden de ideas el transporte masivo es un obligatorio lugar de congestión y encuentro de las personas.

Una medida que ayudaría bastante a desocupar un poco los buses en las horas tope sería que la Alcaldía de Bogotá suprimiera el pico y placa, para que más personas puedan usar sus automóviles en estos momentos de confinamientos y toques de queda.



En vez de preocuparse por cobrarles a quienes necesitan utilizar sus vehículos en las horas restringidas, debería facilitarles la utilización de sus propios carros y así darles la opción de alejarse de las zonas de potenciales contactos con el virus, medida que no solo los favorecería a ellos, sino a quienes están obligados a utilizar los buses.



Luis Pérez Rodríguez

Bogotá

El Cocuy también tiene lo suyo

El Cocuy es quizás uno de los lugares más bellos que posee nuestra geografía, tanto así que hasta la naturaleza engalana su nevado cuando se le antoja, con un tapete de fina nieve para hacer de él un paisaje único y de apariencia exótica.



La belleza del pueblo y sus alrededores es indiscutible y su potencial turístico, incomparable. El problema para visitarlo es que para llegar a él existen dos vías: una serpenteante, en donde la cantidad de curvas pueden convertir el paseo en una pesadilla. Y otra más recta que podría hacer menos tortuoso el recorrido, si no fuera por las lamentables condiciones en que se encuentra.



Boyacá no es solo Villa de Leyva o el lago de Tota, el Cocuy también tiene lo suyo, y para ponerlo a tono con la naturaleza, valdría la pena invertir en la vía alterna. Precisamente esa por la que resulta mucho mejor llegar.



Wadid Arana D.

Cartagena

Despejar dudas

La iniciación del proceso de vacunación en nuestro país, en cuanto a fechas se refiere, se debate día a día. Me parece que el Gobierno está en mora de dar una respuesta concreta para evitar conjeturas relacionadas con su credibilidad. Debemos entender que existen cláusulas de confidencialidad que hay que respetar, pero al anunciar en estos días el ministro de Salud que van a empezar el proceso de refrigeración que se requiere implementar en los siete centros seleccionados para distribuirla, automáticamente nos está diciendo que la vacunación difícilmente empezará en febrero, ya que la logística y la capacitación del personal de salud toman tiempo.



No permitamos que los populistas tengan tema para hacer política en estos tiempos de pandemia, cuestionando el trabajo profesional que se está llevando a cabo. Si el inicio se hará en marzo o abril, se debe anunciar. Nunca a nivel empresarial o de Gobierno se había tenido un reto tan monumental.



Gabriel Remolina Ordóñez

Bogotá

