Un diálogo constructivo

Señor Director:



Duele Colombia, dicen varias personas estos días. Sí. Estamos viviendo un momento muy duro. Ojalá todas estas marchas no conlleven un número grande de contagios. Pero duelen la rabia y la falta de conciencia de muchos, especialmente aquellos que destruyen lo que tanto trabajo ha costado construir, que es bienestar para la gente del común. Duele que haya quienes bloquean las vías y a conciencia eviten que pasen los alimentos, o las drogas, o las ambulancias. ¿No dizque la lucha es por el pueblo? ¿Y los organizadores del paro no se pronuncian? Duele mi país.

Hay inconformidad razonable, pero hay que manifestarse rechazando la violencia. Porque se ha llegado a muchos atropellos en este país en el que algunos no quieren dejar siquiera que se juegue al fútbol, que es esparcimiento y alguna forma de ocupar la mente en algo distinto que no sea muerte y violencia. Es hora del diálogo constructivo, sin otro interés que sacar a nuestro país adelante.



Pedro Samuel Hernández

¿Y la hipoteca inversa?

Señor Director:



A mitad del año pasado, con bombos y platillos, el Presidente anunció la opción de hipoteca inversa para facilitar rentas fijas a personas mayores que no tengan pensión y posean un inmueble, para obtener ingresos hasta su muerte.



He estado pendiente de la reglamentación de esta alternativa y hasta ahora solo se sabe que ya no se llama hipoteca inversa, sino renta vitalicia, y que estará en manos del Ministerio de Vivienda para ser reglamentado, y que lo ejecuten empresas de seguros. Más allá de esto, nadie da razón. En esta época de crisis, es una opción para muchas personas que han perdido sus ingresos. ¿Alguien podría dar razón sobre esto?



Ana Lucía Rodríguez Puentes

Armenia (Quindío)

‘Hablemos de los dos’

Señor Director:



Este es un romántico bolero que escribió el gran compositor cubano José Carbó Menéndez, hace 100 años en Santiago, el 13 de mayo de 1921. ‘Hablemos de los dos’ fue grabado y popularizado por el médico cantante mexicano Alfonso Ortiz Tirado con la orquesta argentina de don Américo y sus Caribes.



Carbó también escribió ‘Nuestras almas’ y ‘Qué bonita eres tú’. Sin embargo, no solo gustó de este género romántico, sino que también combinó con el son cubano y fue así como compuso ‘Pasito tun tun’, ‘Cao cao, maní picado’ y ‘El baile del sillón’, guarachas que hicieron furor en los años 50 y todavía, años más recientes, siguen vigentes. A José Carbó Menéndez lo consideramos una excelente pluma escribiendo la expresión musical de su isla antillana.



José Portaccio Fontalvo

Buena organización en la vacuna

Señor Director:



En estos momentos que estamos pasando, no puedo dejar pasar por alto algo tan bueno como ha sido el plan de vacunación de la EPS Sanitas en el Movistar Arena. Son magníficos el cumplimiento, la organización, la rapidez y la amabilidad de todas las personas que atienden. El servicio ha sido maravilloso.



Constanza Useche

