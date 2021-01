La indignación debe ser de todos

Señor Director:



Según la carta en el ‘Foro del lector’ de Carmen Rosa Novoa, cada vez parece que estamos más perdidos como sociedad. La violencia de muchos años, tal vez las consecuencias del narcotráfico, la violencia intrafamiliar, que no tuvo control por décadas, han llevado a que se haya perdido el respeto a la vida en todos los niveles. ¿Cómo alguien asesina a niñas de 11 o 4 años? No hay motivo sobre la Tierra para estos horrendos delitos.

Estos hechos deben ser prioridad de los poderes del Estado. ¿No se pueden sentar, así sea virtualmente, a pensar en qué hacer para prevenir, para educar, para castigar? Tal vez en la educación se hallen valores; en todo caso, allí está el principio. Pero no podemos seguir con estas vergonzosas y dolorosas tragedias, que ya solo quedan en indignación de uno o dos días. La indignación debe ser por siempre y de todos.



Lucila González de M.

Seguro de vida para senadores

Señor Director:



Otra perla de nuestros honorables padres de la patria después de su incremento salarial: el Senado abrió una licitación pública para la adquisición de un seguro de vida para sus 108 legisladores, con asignación presupuestal de 1.708 millones de pesos. Adicionalmente, el aviso de convocatoria también anuncia la adquisición de una póliza para amparar los bienes de esa corporación, con un presupuesto asignado de 2.618 millones de pesos. Qué desconsideración con el país, que se debate entre la fatídica pandemia de covid-19 y la más trágica crisis social y económica de su historia, y que clama la más noble y generosa unión, solidaridad y contribución para salir adelante.



Luis Iván Perdomo Cerquera

El trapiche colombiano

Señor Director:



El reciente editorial sobre unificar esfuerzos y trabajos para contrarrestar la letalidad del virus que azota el mundo me hizo graficar el tema, mentalmente, con un trapiche en el que tienen cinco mulas, cada una girando para su lado.



También viendo, escuchando o leyendo noticias al respecto, la misma dosis: la pandemia, las estrategias para combatirla, cómo manejar la situación, la compra de vacunas, estrategias para aplicarlas, a todas las politizan, las manipulan, las rechazan, les sacan el pero –con evidentes intereses politiqueros electorales–, en vez de concentrar humanitaria y focalizadamente todos los esfuerzos para el bien de los colombianos. De todos.



Alguien afirmaba que hay personas que a cada solución le tiene un problema. Así es. Aquí, el problema es la politización obtusa y egoísta de todo.



Ilse Bartels L.

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co