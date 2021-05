Señor Director:



Han sido días difíciles para los colombianos, en los que primos, hermanos, madres, padres e hijos han llorado lágrimas por un país que cada vez se derrumba más bajo la corrupción y los malos manejos de los políticos, un pueblo cansado de todo.



En algún momento estallaría la bomba y los jóvenes abrirían los ojos y lucharían por sus derechos, por su patria. La misma patria que, como una madre, ha perdido a sus hijos en estos enfrentamientos violentos que se han dado. A nadie se le desea perder un ser querido, todos somos valiosos, no importa quién seas; uno de los derechos fundamentales es el derecho a la vida, y esto se debería respetar. Necesitamos un país en el que al salir de la casa no tengamos miedo a morir.



Dayana Lizeth Cristancho Gómez

El Tercer Rosario Mundial

Señor Director:



Se lucieron los organizadores del Tercer Rosario Mundial Mater Fátima (frailes dominicos de la Orden de Predicadores) en el santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona de Colombia. Este acto piadoso, compartido con más de 100 países, fue una muestra de espiritualidad, pero también de capacidad para realizar con éxito acontecimientos de talla mundial.



Se trató de un acto de la Iglesia católica en el mundo, dirigido hacia la intercesión de la Virgen del Rosario para alcanzar la paz mundial, el fin de la pandemia, la justicia social y la familia, además de la conservación del medioambiente.



Allí se presentan al mundo la radiografía de la situación que se vive en Colombia y la invitación para que alcancemos el equilibrio social, que nos permita una convivencia pacífica.



Gerardo Dussán D.

Protestar construyendo

Señor Director:



Con el bloqueo de la movilidad y el desabastecimiento alimentario, que encarece los productos, a los que más perjudica la dirigencia del paro nacional no es al Gobierno, sino al país y a la humilde y honrada clase trabajadora. ¿No son conscientes de ello? ¿No les importa que aguanten hambre y que después deban pagar también, vía impuestos e incrementos de tarifas y precios, por los destrozos y saqueos causados por los vándalos y violentos? ¡Por Dios! Que la dirigencia se apiade y compadezca del hoy sufrido pueblo colombiano. Protestemos construyendo país, no destruyéndolo. No les hagamos el juego a los violentos y apátridas pescadores de río revuelto.



Luis Iván Perdomo Cerquera

