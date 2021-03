Vacunación por los privados

Señor Director:



La vacunación es la empresa más importante e inmensa que tiene hoy el Gobierno, con muchos retos. No solo lograr el número de dosis en los tiempos establecidos, sino vacunar al ritmo requerido, para conseguir inmunizar a la inmensa mayoría de los colombianos. Tiene que hacerse bien, por edades, sin que nadie se salte la fila, sin que haya corrupción. Que los privados puedan participar me parece clave. Ellos harían una contribución muy importante porque, además, disponen de logística y recursos. Y, de otro lado, el Gobierno no puede descuidar otros frentes. Millones de personas necesitan otros servicios médicos urgentes, que se han aplazado. En salud hay mucho por atender y se necesita coordinación.

Y está también no aflojar en las medidas de autocuidado. Ya hay mucha gente en la calle, que se relaja, que hace su vida; se han abierto varios sectores. Sigan recalcando, por favor, en los protocolos. Esto se tiene que cumplir, pues una tercera ola sería terrible en la salud y en la economía.



Ángel María Aguilar

Los primeros responsables

Señor Director:



Asumiendo que Colombia es un país que logró la paz, lo cierto es que ningún colombiano debería seguir muriendo como consecuencia de un conflicto que nos desangró por cerca de medio siglo. Tristemente, la realidad es otra. En este momento se cuestiona al Gobierno por el bombardeo aéreo a un campamento de las disidencias de las Farc donde murieron algunos menores de edad, que, todo parece indicar, militaban en las filas rebeldes. Los únicos responsables de esta tragedia son quienes secuestran niños para vincularlos a la lucha armada. Increíblemente, algunos atacan a las instituciones del orden buscando réditos políticos, pero no dicen nada sobre el reclutamiento de menores, un crimen de lesa humanidad.



Mario Patino Morris

Expulsión de venezolanos

Señor Director:



La expulsión –por Migración Colombia– de ciudadanos venezolanos que están sindicados de cometer delitos en TransMilenio y otros lugares parece más bien un premio que una sanción o castigo: devolverlos a su país, con unas comodidades que no tuvieron cuando ilegalmente llegaron al nuestro. ¿Por qué no se les aplica lo mismo que a los colombianos que han sido detenidos en otros países, que primero cumplen su pena por el delito cometido y posteriormente son deportados? ¿Cómo se garantiza que al cabo de pocos meses no regresen por las trochas a seguir delinquiendo?



Rafael Rico Tovar

La 7.ª y la Autonorte

Señor Director:



Una vergüenza son hoy las calles de la ciudad, incluida la destartalada autopista Norte. Por dondequiera que uno transite encuentra huecos enormes. Cosa aparte son la Autonorte y la 7.ª, que desde su construcción prácticamente no han sido objeto de restauración y adecuación. Los últimos alcaldes, cuando asumen el cargo, se comprometen a recuperarlas, pero terminan sus mandatos y estas siguen igual. Tal parece que a la actual alcaldesa le ocurrirá lo mismo. Es necesario que todos los medios de comunicación emprendan una campaña por estas vías.



Héctor-Bruno Fernández Gómez

