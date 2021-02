Que haya respuesta inmediata

Señor Director:



Muy loable el anuncio del ministro de Defensa de incorporar 33.000 patrulleros al país y destinar 1.500 hombres para fortalecer el pie de fuerza de la ciudad. Es una respuesta al incremento de la delincuencia como un virus peor que el que ha ocasionado la pandemia. Estoy de acuerdo en que debemos estar atentos tanto de día como de noche, pues estamos invadidos de un miedo fundado en que pasan las cosas y no hay respuesta de manera inmediata de la Policía. Por eso es reiterativo solicitar al Gobierno y a la alcaldesa mayor instruir a la Policía para mejorar esa respuesta, pues, de lo contrario, de nada nos serviría tener un número mayor de uniformados.

De otro lado, que los jueces que conozcan del hecho delictivo no dicten sentencias laxas, argumentando que no fueron cogidos en flagrancia y, como es un individuo que ‘no representa un peligro para la sociedad’, se lo deje en libertad o se le otorgue el beneficio de casa por cárcel.



Armando Bohórquez Martínez

Hora de la inclusión social

Señor Director:



La creación del estatuto para la protección temporal de los migrantes venezolanos, por el presidente Duque, ha sido aplaudida por varios países como una muestra de humanidad y reconocimiento de los derechos humanos. Este gesto debería ser emulado por la clase política para lograr, a través de acciones y reformas, la inclusión social de los millones de colombianos que se encuentran totalmente desamparados y no vislumbran un futuro promisorio. La inclusión propuesta debe empezar, al menos mentalmente, en estos días de campañas electorales. El punto interesante es que sabemos con nombres y apellidos a quiénes no debemos apoyar para no permitir más de lo mismo. Aprovechemos el cuarto de hora.



Gabriel Remolina Ordóñez

Que nos duela la violencia

Señor Director:



Expresiones similares a “me duele Colombia”, “duelen días como estos” o la usada en su más reciente editorial, “duele Buenaventura”, se han hecho parte de la jerga cotidiana de nuestra patria. Los dolores no cesan, al igual que no cesa “la horrible noche”, como lo dice nuestro himno nacional. Pero ya es hora. Ya es hora de que la esperanza pase por nuestros puertos, que entre por las ventanas de nuestras ciudadelas, reine y se apodere de nuestras ciudades. Tú, yo y cada uno de nosotros somos responsable de fungir como los médicos que brindan los cuidados paliativos a nuestro país. Todos podemos y debemos enfrentar esa enfermedad llamada violencia que padece nuestra nación.



Diego Andrés Ramírez Porras

Tapabocas obligatorio

Señor Director:



Estamos a pocos días de que empiece la vacunación. Este es un paso histórico, como ha sido para varios países, en medio de la tragedia más grande del último siglo. Pero esto no puede llevar a relajarnos. Veo aún mucha gente sin tapabocas, incluso en centros comerciales. Los establecimientos deberían tomar la medida, con respaldo oficial, de no permitir la entrada o tránsito a quien no lleve tapabocas bien puesto. Eso es salvar vidas.



Carmen Rosa Novoa

