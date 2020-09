Profesionalización de la Policía

Señor Director:



El problema de fondo, como tantos otros en Colombia, no es sino uno: educación. Los policías, patrulleros en particular, tienen un nivel intelectual muy pobre. En otras latitudes, un policía se forma durante varios años (mínimo tres) y solo ingresa a la institución si tiene una capacidad lógica-intelectual superior. Se prepara en leyes, psicología, autocontrol, defensa personal, control de multitudes, comunicación, resolución de conflictos, primeros auxilios, fisiología, etc.

Una persona que ha estudiado, competente y capaz puede resolver diversas situaciones sin necesidad de tener un manual al lado en el que es imposible protocolizar todas las situaciones que se pueda presentar y su ‘normal’ proceder. ¿Acaso habrá un Manual para utilizar un ‘taser’ en individuos con marcapasos, o convulsionadores crónicos? ¿Acaso habrá manuales para reducir a un hemofílico? Un profesional inteligente es capaz de poner sobre la balanza decenas de externalidades para definir la mejor manera de proceder.



Hípica, en tierra derecha

Señor Director:



Se ha escrito aquí sobre este tema. Hoy, como nunca, Colombia requiere un hipódromo. En empleos directos e indirectos es fuente casi incomparable con cualquier otra. Genera recreación sana y hoy ya no requiere grandes escenarios, bastan una pista de arena y un parque campestre en zona rural cercana a una ciudad capital. Las apuestas tipo 5 y 6 con marcador se comercializarían a través de una red ya existente. La ley fijó un muy favorable impuesto en 2010, y la concesión la otorga el Gobernador de dónde se ubique el parque hipódromo. El empresario que lo haga tendría 20 años de concesión para comercializar la apuesta. Ojalá un gobierno local diera en comodato un predio y un privado, la adecuación, vía una APP. Así generaría empleo, agroindustria, recreación e ingresos para su departamento.



Los humedales urbanos

Señor Director:



Sobre su editorial de 12-9-2020, mientras los ambientalistas no entiendan que a los cuerpos de agua dentro del espacio urbano debe dárseles un manejo diferente al que se les da en áreas naturales, estos seguirán deteriorándose. ¡Cómo es posible que el Acueducto, haciendo importantes esfuerzos financieros, los abra, los atienda, los limpie, corrijan las conexiones erradas, los vuelvan aulas ambientales para la capacitación y recreación de los habitantes, y los ambientalistas se vanaglorien de haber detenido las inversiones! Los mejores espacios públicos, los más bellos, los mejores para estar y recrearse en todas las ciudades del planeta están aledaños a los cuerpos de agua.



Mejor dejar los santos quietos

Señor Director:



De acuerdo con la señora que escribió, este 11 de septiembre, sobre la medida innecesaria de mandar a los niños al colegio cuando solo queda mes y medio para terminar el año escolar. ¿Se justifica exponer a los niños, a los maestros, personal auxiliar y todos los que los rodean? La jornada virtual está funcionando, es mejor dejar los santos quietos.



