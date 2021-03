Cinco temas para la campaña

Señor Director:



Se aproxima la nueva campaña política, que va a ser interesante. No creo que se puedan hacer muchas manifestaciones en público, a menos que la vacunación se acelere y al finalizar el año estemos todos vacunados. Difícil. Si las campañas son más bien virtuales, se podría ahorrar mucho dinero, cosa que se necesita más que nunca. ¿No pueden pactar unas reglas de juego para ello? De otro lado, se necesita realismo en las propuestas de los candidatos. Que planteen soluciones y propuestas en asuntos vitales como la inseguridad, la salud, el empleo, la corrupción y el narcotráfico. El estudio serio de estos cinco aspectos, sin hablar de imposibles, sería un gran aporte para el país, gane quien gane. Y que paren la polarización, por favor.



Pedro Samuel Hernández

La pérdida de valores

Estamos en un país lleno de corrupción y de trampas. Hemos perdido muchos valores, que se dejaron de enseñar hace años en cívica y urbanidad. Respeto a los demás, decencia, normas de comportamiento, ética. Aprendíamos que lo de los demás es sagrado. Y desde los hogares se inculcaba todo ello. Hoy, las redes distraen mucho. Vi que a una persona solo la chuzaron, pero no había vacuna en la jeringa. No lo puede uno creer. Ese solo acto dice mucho sobre lo que somos hoy.



Lucila González de M.

Hace falta justicia

Los linchamientos –y, desde luego, nadie puede hacer justicia con mano propia– cada día son más frecuentes en el país. Se dan porque la gente ya no cree en la justicia. Y es que no hay justicia. Es lamentable decirlo, pero es la verdad. Los delincuentes en Colombia, muchas veces, parecen tener más derechos y privilegios que las víctimas. Tenemos un círculo vicioso: las autoridades cogen a los delincuentes, y los jueces o la Fiscalía los ponen en libertad por falta de pruebas o por vencimiento de términos. Y lo más grave aún, las artimañas y argucias jurídicas de algunos abogados que los ayudan a salir sin pagar condena alguna, a los pocos días de haber delinquido. El denunciar para la ciudadanía se convierte en un calvario para los afectados. Por eso se llega a la peligrosa situación de que mejor “darles su merecido”, según se comenta. Lo que se necesita es que la ciudadanía se sienta protegida y que la justicia sea pronta y efectiva.



Fabio Forero

