El Eln ha hecho mucho daño

Señor Director:



Parece increíble que a estas alturas del siglo XXI, en un país como Colombia, lleno de necesidades, pero también de millones de personas que luchan en medio de la pobreza y quieren salir adelante honestamente, y cuando nos azota el terrible virus causante del covid-19, estemos también amenazados por guerrillas como el Eln, ya sin ideología. Sus acciones van precisamente en contra de la gente y de la infraestructura nacional. Han hecho mucho daño. Son narcoterroristas que nunca muestran una verdadera voluntad de paz. Ellos tienen células en las ciudades, y se necesita desarticularlas, pues no dejan de pescar jóvenes incautos. Inteligencia, señuelos. Y Dios quiera que Venezuela pronto sea país libre que deje de protegerlos.



Dagoberto Castaño Paredes

Formalización de venezolanos

Señor Director:



El editorial de EL TIEMPO (10-2-2021) nos habla del acierto de nuestro gobierno de facilitar la formalización y brindar salud y educación a los 1’700.000 venezolanos que están aquí, un millón en condición irregular. Un programa como este requiere apoyo de instituciones como la ONU, de otras naciones y de los capitalistas venezolanos que están en Colombia.



Hemos propuesto también que en predios de la Sociedad de Activos Especiales, con los apoyos citados, se pueden adelantar programas de capacitación-producción para venezolanos y colombianos.



Fidel Vanegas Cantor

Señor pensionado...

Señor Director:



Después de entregar toda una vida a trabajar con el mejor empeño, ser pensionado no paga. Cada año pasan cosas inexplicables. Primero se le aumenta con el IPC (1,61 %), pero el salario mínimo sube el doble (3,5 %); así mismo, los costos suben inequitativamente, con lo que se aumentan las mesadas. Ahora quieren gravarlas, los pensionados pierden valor cada año, después de haber hecho un trabajo sagrado y cumpliendo con los requisitos de una pensión que calculan mediante fórmulas raras. Pero hay que pagar impuestos, y una salud cuyo descuento es del 12 por ciento.



Gerardo González Arenas

Comparendos por covid-19

Señor Director:



Este periódico nos informa que se están imponiendo aproximadamente 2.000 comparendos diarios por desobediencias por covid-19; a un promedio de 900.000 cada uno, nos da un total de 18’000.000 por día. ¿A dónde va todo ese dinero? ¿Qué entidad lo recoge? Con esa cifra son muchos las cosas buenas que se pueden hacer. Valdría la pena que se nos informara si ese dinero sí se recauda de verdad.



Guillermo Gómez G.

