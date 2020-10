SOS por la bahía de Cartagena

Señor Director:



En la excelente crónica de Juan Gossain en este diario se denuncia, por enésima vez, el cáncer que está llevando lentamente a la muerte de la bahía de Cartagena, joya de nuestro turismo y orgullo de todos los colombianos.

Declarada patrimonio de la humanidad, ha llegado a la lamentable situación actual por causa de la contaminación ambiental de 40 empresas que burlan la acción de las autoridades, la alarmante sedimentación producida por el canal del Dique, la voraz invasión de los constructores y, lo más triste, por la inoperancia, indiferencia y lentitud paquidérmica del Estado. La solución es tan urgente que el Consejo de Estado dio plazo perentorio de 6 meses a los causantes de esta tragedia para poner en marcha las acciones necesarias de cuidados intensivos: recuperación del canal, cumplimiento de la obligación de las empresas, tatequieto a los constructores; y que el Gobierno cumpla sus promesas.



Campo Elías Ardila Cardozo

¿¡Más congresistas!?

Señor Director:



Aumentar el número de senadores, como lo aprobó la Comisión Primera de la Cámara, es una iniciativa que va en contravía del momento de crisis, del sentido común y de la baja aceptación y credibilidad en la labor del Legislativo. La reforma política debe tener en cuenta que si bien hay partes del territorio que no tienen representación, también hay departamentos que tienen sobrerrepresentación. Lo que sí amerita reformar es el salario, el periodo de vacaciones y otras gabelas de los congresistas. Ellos deberán demostrar actitudes que generen confianza, buena imagen y garantías para sus electores, como ocurre en otros países. Lo mejor será que propongan proyectos para mejorar la educación, la investigación, la salud, el medioambiente, la seguridad de los líderes sociales y la protección del campesino, entre otros aspectos.



Gerardo Dussán D.

Bogotá

Dejaron los tapabocas

Señor Director:



No aprendemos. El respeto por el otro, el temor por la propia vida, todo lo que ha pasado con el covid-19, sobre todo los más de 27.000 muertos, no parecen suficientes para que muchas personas se cuiden y no dejen a un lado el tapabocas. Las imágenes que se han visto en algunas playas, en este puente festivo, producen tristeza y miedo a la vez. Dios no quiera que dentro de unos días venga un ciclo de mayores contagios, como ya ha pasado en otros países. ¿Y las autoridades? Por favor, que sigan las campañas para el autocuidado.



Dagoberto Castaño Paredes

Medida incomprensible

Señor Director:



Para quienes habitamos en la capital, no es desconocido el caos de la movilidad, en especial por la carrera 7.ª en sentido norte sur a la altura de las calles 106 a la 92, esta última por donde se toma hacia el oriente para continuar por la avenida Circunvalar. Por ello resulta insólito que la Alcaldía haya agravado más el tráfico vehicular en esa zona al reducir esa carrera 7.ª desde la calle 106 hacia el sur, para imponer una ciclorruta que no es muy utilizada, mientras que el flujo de automotores sí ha aumentado.



Roberto Plata Torres

Bogotá

