Iluminación entre bostezos

Muchos pueblos del país han optado por iluminar sus plazas con millones de bombillos y adornos para celebrar las festividades de fin de año, por supuesto, con inversiones altísimas en dinero del erario, con el propósito de alegrarles la vida a sus pobladores, pero pasando por alto la situación de escasez que muchos de ellos afrontan, debido a los efectos de la pandemia, y que les impedirán degustar una buena cena en Navidad y Año Nuevo.

Para que esos adornos surtan un efecto positivo sería bueno complementarlos con un enorme bufé que satisfaga el hambre de los más pobres y sobre todo de los niños. Hay que ser objetivos y realistas en esto de la inversión de los dineros públicos, pues nada se consigue con que los pobres miren unas luminarias de colores entre bostezos de hambre y los niños ni siquiera reciban un regalito.



Héctor-Bruno Fernández Gómez

Todo tiene un límite

La mayoría de los colombianos hemos hecho un gran esfuerzo para asumir los beneficios que el acuerdo de paz les ha brindado a los exguerrilleros, y en especial a sus cabecillas. Hoy tenemos claro que la posibilidad de que quienes incurrieron en crímenes de lesa humanidad paguen por ello es un imposible. Sin embargo, por respeto al mismo acuerdo, a los gestores del Gobierno que lo impulsaron y a las víctimas, deberían evitarse algunas manifestaciones que solo logran dividir más a Colombia.



No se cuestiona la condecoración que recibió la señora Patricia Linares, exdirectora de la JEP, en el Senado, seguramente la merece; pero el despliegue fotográfico de la señora Linares con los senadores de las Farc sí es ofensivo: los victimarios condecorando a quien los juzga. ¡Todo tiene un límite!



Mario Patino Morris

El personaje del año

El personaje triste y doloroso del año es el covid-19, que cambió el mundo, se ha llevado muchas vidas y ha ocasionado grandes pérdidas económicas. Creo que después de esto no seremos los mismos, pues la vida cambió. Pero lo deseable es que el personaje del año entrante sea la vacuna o, mejor, la ciencia. Ese es el reto. Y además, la resiliencia, el coraje, la esperanza, la forma de volver recuperar la confianza.



Ángel María Aguilar

Una española muy ‘chirriada’

Una española muy colombiana, así fue doña Alicia del Carpio, en sus años de esplendor en que creó ‘Yo y tú’, la comedia costumbrista, muy cachaca, que por más de veinte años nos reflejó en la cita nocturna de los domingos, por su estilo, realismo y tradición. Años después, el regreso de esta gran profesional, que fue testigo del nacimiento de la televisión en el país, el 13 de julio de 1954, se dio en ‘Las Ibáñez’, al representar episodios de la patria en la época del Libertador Simón Bolívar. Esta matrona nació y vivió para la televisión, dejándonos recuerdos gratos de uno de los mejores programas familiares con talento nacional. Aplausos para doña Alicita, de la madre patria, chirriada, elegante y con acento bogotano. Paz en su tumba.



Luis Herrera U.

Gachetá, Cundinamarca

