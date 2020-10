Señor Director:



El viernes pasado fue un día de esos fuera de lo común: jugó nuestra Selección Colombia, dando apertura a las eliminatorias. Quién sabe si el fútbol pueda traer dispersión y distraer a todas esas personas que a causa de la pandemia no la están pasando tan bien. Quién sabe si el fútbol esta vez se disfrutaría como se disfrutaba en años pasados.

Y a propósito de eso, estamos en la nueva normalidad, afirmaban los medios de comunicación al ver la casa de la Selección vacía. Y al observar esas imágenes uno recuerda y dice: ‘Éramos felices y no lo sabíamos’. En este sentido, es inevitable preguntarse qué va a pasar más adelante: ¿será que el fútbol podrá bajarles la intensidad a los incendios que hoy por hoy están ahogando a Colombia? ¿Será que encontraremos esa paz y ese respiro que creímos tal vez perder por la pandemia?



Este partido no fue normal, además, porque fue entre dos repúblicas hermanas, cada una con su cielo y su infierno. Es inevitable no pensar en tantas cosas agobiantes, pero, a pesar de todo, muchos somos afortunados por respirar con tantas cosas. Como diría Mercedes Sosa, “gracias a la vida”.



Manuel Sánchez Matamoros

Un capricho color verde

Señor Director:



Uno no entiende cómo el perico teniendo un hueco bajo el pico pueda comer... Uno no entiende cómo un mandatario en estos momentos, en que todos estamos bajos de recursos, aparezca con la brillante idea de un gasto extra para cambiar el color a los buses. Que el gasto sea del municipio o de quien sea, el caso es que es un dinero invertido que no va a mejorar la movilidad y sí, a dejar unos bolsillos y tesorería con menos recursos, difíciles de conseguir.



Señores del Concejo, considero que son ustedes los que tienen siempre la sartén por el mango, y primero las necesidades básicas y después, los caprichos. ¿O no son caprichos? ¿O cuál sería la causa? ¿Darles la mano a las fábricas de pintura o trabajo a los pintores?



Ricardo Alfonso Ramírez Castaño

‘Educación en valores’

Señor Director:



Es realmente conmovedora la carta suscrita por la señora Dayanna Hincapié relacionada con el asunto de la referencia, publicada el viernes pasado. Creo que merecen destacar no solo sus nobles sentimientos, sino las verdades en ella expresadas. Ojalá fuera tenida en cuenta y puestas en práctica sus sugerencias por las autoridades respectivas. El mejoramiento de la calidad de la educación sería innegable. También, como ella dice, la integridad de los colombianos.



Miguel B. Payeras O.

Gritos de auxilio en la 92

Señor Director:



Auxilio gritamos los que vamos de norte a sur para poder llegar a la calle 92 y subir a la Circunvalar. La Alcaldía aprovechó la pandemia y nos dejó un solo carril, porque el otro es de buses, y es el caos, ya que el tráfico viene recogiendo carros desde las calles 140, 137, Santa Ana y la calle 100, para llegar a este cuello de botella donde quitó un carril para dejarlo a las bicicletas en la zona más caótica, que es la calle 92 con 7.ª. Y eso que faltan los buses de colegio. Esto no se puede dejar así ¡auxilio!



Inés García-Reyes

