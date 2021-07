Debatir con altura la legalización

Señor Director:



En Colombia vivimos un momento muy delicado, donde no se respetan las leyes ni el orden. Y no se respeta la vida. Esto es secuela del largo conflicto, lleno de violencias a los derechos humanos, donde se mataba sin piedad, se secuestraba como quien lleva animales para los corrales.

Hoy vemos que más de mil líderes sociales han perdido la vida en los últimos cinco años. También más de 270 reinsertados de las Farc, después de la firma del acuerdo de paz. Las masacres se cuentan por decenas. Y lo grave es que parece que la mayoría de crímenes pueden ser cometidos por quienes defienden el negocio de las drogas, o por odios y venganzas. Y los cultivos crecen, así como la producción de cocaína. Se está despertando de nuevo un debate sobre la legalización. Este se debe llevar con altura y argumentos, porque pareciera que así se puede parar un poco esta violencia que cuesta tantas vidas, tantos mutilados, tantas tragedias. Porque el vicio mata en vida, además de los que están en las prisiones. Colombia ha pagado demasiado por este flagelo.



Ángel María Aguilar

Bogotá

Hay Selección

Señor Director:



Terminó la Copa América. No nos fue mal. Colombia fue tercera, pero nos dejó un equipo mejor armado, que compite con coraje, con garra y, por buenos ratos, con buen fútbol. Lo que se demostró es que hay Selección para ir al Mundial de Catar y necesita el respaldo de todos los colombianos. Seguramente faltan algunos ajustes, pero la Selección es de lo poco que convoca, que une, que nos mueve el orgullo y el ánimo y nos devolvió la esperanza. Nadie tal vez sabe valorar el bien que le hace el deporte la sociedad, el fútbol en especial, más en momentos de crisis en muchos otros niveles. Nada que reprocharles. Y qué maravillosa revelación la del jugador Luis Díaz, fruto de su gran virtud, pero también de perseverancia y humildad. Hemos podido llegar más lejos.



Y, por último, que nuestra dirigencia no olvide apoyar más el fútbol femenino, que un día no lejano las mujeres nos van a dar grandes alegrías.



José Francisco Piñeres

Renovación de licencias de conducción

Señor Director:



Soy un adulto mayor y debo renovar mi licencia de conducción. A mi edad esta renovación debe hacerse anualmente, lo cual es absurdo e implica una cantidad de trámites y un gasto en costo de exámenes médicos y de la licencia. Recibí un correo electrónico del SIM Bogotá en el que me informan que para renovar la licencia debo agendar una cita por internet en una página web que me envían. Al tratar de hacerlo y después de muchos intentos, encuentro que la página no funciona bien y que se cae cada vez que accedo a ella. Me dirigí al punto SIM de la Autopista con 106 y cuando quise entrar a ver si podía agendar la cita, el portero me impidió la entrada y me informó que la página del SIM tiene algunos problemas y que solo se pueden agendar las citas por internet. Además de que siento que el tratamiento que nos dan a los adultos mayores es deplorable, creo que el SIM debe permitir que la renovación de la licencia se pueda hacer directamente, sin el uso de internet.



Diego López Arango

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co