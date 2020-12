Lo que enseña la pandemia

Señor Director:



Resulta paradójico que la pandemia nos haya dejado lecciones de vida y realidades que generarán cambios positivos. Por ejemplo, creíamos que los lujos y vanidades eran lo exclusivo, lo distinguido, y ahora nos damos cuenta de que lo verdadero son esas cosas que no valoramos, como el disfrutar de la convivencia familiar.

Muchas especies animales recuperaron los espacios perdidos. Confirmamos que la brecha tecnológica entre la educación rural y la urbana es abismal. Lamentamos que el personal que labora en salud trabaja en condiciones subvaloradas. Celebramos que las comunidades artesanales y las familias emprendedoras hayan tenido la oportunidad de promover sus productos, como pude comprobar en el municipio de Palermo, Huila, donde con mucha destreza y habilidad elaboraron un árbol de Navidad de características nunca vistas, utilizando fibras tejidas de pindo y que orgullosos lucen en su plaza principal.



Lo más desafortunado sería que después de superar esta difícil prueba sigamos siendo los mismos de antes, cuando el mundo pide un cambio fundamental que incluya el equilibrio social y el respeto al medioambiente.



Gerardo Dussán D.

‘La vida es un ratico’

Señor Director:



No sé qué está pasando. En lo personal, siento que este año nos hemos dado cuenta mejor de lo frágil que es la vida de todos. Hemos visto partir a muchos de quienes amamos, o admiramos. Ídolos, glorias deportivas, artistas, escritores. Se fue Quino. Todos de alguna manera nos conmueven. En el fútbol, por ejemplo, Maradona, Alejandro Sabella y Paolo Rossi. Para los amantes del balompié son duros golpes. Los admiramos, con defectos y virtudes. El Italiano Paolo Rossi fue un jugador maravilloso. A las muertes por covid se están agregando muchas más. Todo esto indica que hay que saber vivir la vida, cada día como si fuera el último, hacer el bien, ser generosos. Y los que tengan en sus manos aportar para la paz, mitigar el hambre de otros. Como dijo Juanes, “la vida es un ratico”, y hay que aprovecharlo con los nuestros.



Dagoberto Castaño Paredes

Un sector de otros ‘Días negros'

Señor Director:



Los millones de colombianos de los estratos sociales más bajos, aquellos que están sin empleo, que no reciben salario, los que viven de la misericordia pública, para ellos no hubo este año el día sin IVA, no hubo pagos de primas, no hubo descuentos en los grandes y pequeños almacenes en el llamado Black Friday.



Esta parte de la población vivió verdaderos días negros por culpa del desempleo y la pandemia que azota nuestro país. Hoy a muchos, adicionalmente, la tristeza los embarga al ver perder a sus hijos el año escolar, algunos de primaria, otros de secundaria, por no tener en sus hogares un computador ni acceso a internet.



Rafael Antonio Córdoba Ardila

Bogotá

