Crímenes contra la mujer e impunidad

Señor Director:



Quiero transmitir mi desolación y angustia por la nula justicia que se vive en Colombia, en cuanto a los múltiples feminicidios cometidos por grupos armados al margen de la ley.



El pasado 15 de septiembre, en Montelíbano, Córdoba, una niña de 12 años fue asesinada junto con su tía, mientras disfrutaban de un paseo en bicicleta. De la nada, unos sicarios les arrebataron sus vidas.

Más de 20 días después, aún no existe una explicación clara del hecho, y lamentablemente no la habrá porque así funciona este país, los crímenes contra las mujeres se olvidan con el paso del tiempo, sin importar el dolor de sus familiares y amigos.



Pero no solo hablemos de los feminicidios de los grupos ilegales, hablemos también de aquellos hombres que han asesinado a más de 99 mujeres en lo que va del año, considerados ‘hombres de bien’, lo que evidencia que ya no estamos seguras en ninguna parte, ni con nadie.



Crecemos con el miedo de ser violadas y luego asesinadas. Investigando e informando la verdad sobre estos atroces hechos podremos lograr justicia. ¡No más impunidad para los feminicidas!



Leidy Tanya Díaz Montaña

Cartagena de Indias

Disfrutar con responsabilidad

Señor Director:



Siguen muriendo personas por covid-19 en Colombia, y mucha gente se está contagiando aún. El jueves pasado informaron que hubo 8.496 nuevos contagios. Así que solo queda cuidarnos entre todos, ser conscientes del peligro. Viene otro puente festivo, y es importante que si se sale a disfrutar, lo hagamos con mucha responsabilidad, pues el mal no distingue. Muchas veces no entendemos bien, hasta que vemos irse a seres cercanos que veíamos vitales, o sabemos de amigos que luchan por salir de las UCI, mientras sus familias viven horas muy duras. Hay que trabajar, hay que cumplir compromisos, distraernos, pero no podemos descuidarnos.



El tapabocas, el lavado constante de manos, guardar la distancia son nuestros salvavidas.



Carmen Rosa Novoa

Incredulidad, el nuevo dilema

Señor Director:



El problema para los que hacen de la mentira un estilo de vida es que cuando intentan decir la verdad, nadie les cree. Eso es lo que les está pasando a los exFarc, que en cada confesión suenan sospechosos, o esta es interpretada como una mentira para encubrir otra.



Las revelaciones sobre el caso Álvaro Gómez nos anticipan el nacimiento de un nuevo dilema llamado incredulidad. Un obstáculo que tendrán que derribar los propios reinsertados, pero solo con la verdad, y aunque al final esa verdad siempre deje dudas.



Wadid Arana

Cartagena de Indias

