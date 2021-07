Regalías y vías

Señor Director:



Sobre la columna de Juan Martín Caicedo ‘El agujero de las regalías’ (8-7-2021), el articulista da en el clavo. Me refiero a las vías, en especial secundarias y terciarias, tan fundamentales, pero siempre olvidadas por gobernadores y alcaldes. Se aplazan las partidas, o no sé si se desvían, pero, en general, en el país adolecemos de vías dignas. Para las terciarias no hay plan de continuidad, solo se hacen pedacitos, parches, en cada campaña política. Lo demás es olvido. Son los mismos campesinos los que se las tienen que arreglar para sacar sus productos.



Si queremos un campo productivo, con oportunidades, se necesitan buenas vías, además de cubrimiento en telecomunicaciones. Para ello se necesita voluntad y que las regalías cumplan su función.



Pedro Samuel Hernández

Decisiones desacertadas

En lugar de traer soluciones y cambio de mentalidad para favorecer a los comerciantes, estudiantes y peatones en sus actividades diarias, lo que hacen es crearles más impuestos y trabas para ejercer su rol. En Bogotá se idean el cobro por uso del espacio público a negocios legalmente constituidos, que ya pagan impuesto de ICA, servicios públicos caros, bomberos, Sayco-Acinpro, IVA, impuesto al consumo. Es uno más para crear más corrupción. Por otro lado, se autoriza a los colegios el regreso de sus alumnos, pero Fecode se opone. Quiere seguir creando caos en las ciudades. Así mismo, los de la llamada primera línea no dan muestra de diálogo, solo ofrecen resistencia y destrucción del mobiliario público.



¿Dónde están el cambio, la solidaridad y sensatez que nos iba a dejar esta pandemia? Tanto gobernantes como ciudadanos desconocemos las afectaciones económicas, sociales y personales que está dejando a nivel mundial y local.



Álvaro Sandoval Gómez

Dos caras del fútbol

Qué diferencia la que existe entre el fútbol de la Eurocopa y el de la Copa América. Mientras aquí los equipos queman tiempo para lograr los resultados, en Europa se juega de manera limpia, práctica y leal. Es increíble lo que pasó con el arquero de la selección de Argentina, quien en la cara del pusilánime árbitro venezolano ofendió a los jugadores colombianos. Lo anterior no justifica la derrota de Colombia, que perdió porque los ejecutantes no definieron bien en el cobro de los penales, pero sí es una afrenta al juego limpio. El arquero Martínez, que tapa en el Aston Villa, de Inglaterra, no es capaz de hacer lo mismo en un juego de la Liga Premier, sabe que de inmediato recibirá una drástica sanción por irrespetar a un contrario.



Mario Patino Morris

