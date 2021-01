Otra obra inconclusa

Señor Director:



En diciembre de 2019, la anterior administración de la alcaldía de Bogotá hizo entrega del puente de la avenida José Celestino Mutis sobre la avenida Boyacá, sin las vías de acceso a esta.

Ha pasado más de un año y esto sigue igual. Hay polisombras por todos los accesos y para tomar la Boyacá al sur se debe ir hasta la avenida Rojas, tomar la avenida El Dorado y hacer la oreja para lograrlo. No hay acceso al occidente de la Mutis para quienes transitan por la Boyacá al sur. Tiene desvíos provisionales por entre los barrios y pareciera que esto no tiene pronta solución, porque no se ven obreros trabajando para que esto se logre.



Si cada administración tiene un presupuesto aprobado para cada obra hasta su terminación, ¿qué pasa con esos dineros cuando no se ha concluido y se cambia de mandatarios? Es necesario que se obligue a los gobiernos distritales a darles continuidad a las obras.



Amparo Ardila

Una opción al aborto

Señor Director:



Además de las causales por las cuales en Colombia es legal el abortar, ahora alegan el derecho a la salud y las limitaciones socioeconómicas para que la Corte apruebe la despenalización total. Dicen las activistas proaborto que obligar a la continuación de un embarazo no deseado puede causar estrés grave en la mujer y que puede condenarla a una vida de limitaciones económicas. Estos argumentos se caerían de su peso si el Estado asume la tutela del no nacido desde que la madre así lo quiera, informando de ello ante el ICBF. Las solicitudes de adopción de niños recién nacidos son inmensas en nuestro país.



Colombia es mayoritariamente un país de creencias judeocristianas, en cuya doctrina el aborto es un crimen y un pecado grave. Las activistas proaborto no mencionan el trauma permanente que llevará la mujer durante toda su vida por su decisión de terminar la vida de un ser en su vientre. La opción de entregarle el no nacido al Estado le dará a la mujer el tiempo para pensarlo mejor y la tranquilidad espiritual necesaria para continuar una vida normal sin remordimientos.



William Bernal Rivera

Bogotá

¿Cultura de la bicicleta?

Señor Director:



Se ufanan de decir y hacer creer que Colombia tiene cultura del transporte urbano en bicicleta. Pero los hechos reales demuestran lo contrario: les han otorgado un espacio para sus desplazamientos, pero no son utilizados adecuadamente. Muchos prefieren generar el caos de transitar en contravía, con exceso de velocidad, utilizar los puentes peatonales, no respetar las señales de tránsito.



Y ahora al peatón le quitaron la vía pública por donde transita, pues los mal llamados amantes de la bicicleta la convirtieron en su ciclorruta preferida. Además de la ocupación de los vendedores ambulantes. ¿Quién defiende al peatón? ¿Qué hacer para que cumplan las leyes los ciclistas? ¿Qué hacen las oficinas de movilidad?



Para una mejor convivencia y respeto al peatón, una verdadera cultura de la bicicleta se hace con educación, cumplimiento de las leyes y normas de tránsito.



Holby José Muñoz Jurado

