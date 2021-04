Dios no prohíbe la vacuna

Señor Director:



Ahora que en EE. UU. Biden está tratando de vacunar a la población a marchas forzadas, caen en cuenta de que un 30 % de la población e incluso un 45 % entre los evangélicos rechazan las vacunas por razones religiosas. ‘The New York Times’ de hoy lunes recopila dichas razones.

Algunos alegan que Dios dotó el cuerpo humano de suficientes defensas frente a las infecciones; otros, que corresponde a Dios decidir quién vive y quién pasa a otra vida, etc.



Similar rechazo se ha encontrado en otros países, incluida Colombia. Es inútil tratar de convencer a estas personas con argumentos científicos. Por eso pido a los líderes religiosos que expliquen a sus fieles que nada en la Biblia o en el Corán o en ningún libro sagrado se opone a las vacunas. De esta forma ayudarán a salvar muchas vidas y practicarán el amor al prójimo que tanto necesitamos.



Juan Manuel de Castells

Se necesita unir voluntades

Señor Director:



Dice el Gobierno que el empleo creció en febrero. Y se informa que en marzo aumentó la venta de la vivienda y de carros. Pero lo que vive el país es complejo. Millones de personas están en la informalidad, lo vemos a diario en las calles, y un 15 por ciento de tasa de desempleo sigue siendo muy alto.



Se necesita estimular las obras públicas, las grandes vías que están pendientes tienen que tomar impulso con urgencia. Y se necesita que la vacunación tome más vuelo, pues hay miedo, hay contención en todo, y estos picos causan ruina y dolor. Se necesita unir voluntades, pues esto es responsabilidad de todos.



Carmen Rosa Novoa

La presencialidad educativa

Señor Director:



Me refiero al editorial (8-4-2021) en el cual se plantea la necesidad de llegar a acuerdo entre el Gobierno y la comunidad educativa, ya que para nadie es un secreto que la presencialidad en la escuela es fundamental para que los procesos enseñanza- aprendizaje se puedan generar de la mejor manera. La presencialidad del maestro es irremplazable, el contacto cara a cara entre alumno y maestro es lo que permite el debate, el desarrollo de la innovación, la creatividad y el pensamiento crítico, entre otras habilidades, pero también es importante y fundamental la preservación del derecho a la vida, tanto de niños como de maestros y demás miembros de la comunidad educativa. Por eso, uno como docente no entiende por qué en nuestro país no se ha priorizado la vacuna para el magisterio, como lo han hecho otras naciones; igual, no se entiende por qué no se le inyectan los recursos mínimos para que la escuela pueda funcionar de una manera segura y con las garantías de bioseguridad que exige la comunidad científica. Un deber ético sería el de invertir en educación los recursos que se requieren para que de una vez por todas, la escuela funcione de la mejor manera.



Henry Sarabia Angarita

