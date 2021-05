Las pérdidas son de todos

Señor Director:



He visto notas sobre el dolor que a muchos les produce la situación que está viendo nuestro país. Un país cada vez más empobrecido, con su clase media bajando a la pobreza y muchos pobres llegando a la miseria. Mientras tanto, algunos, no los que realizan marchas pacíficas, sino los que quieren desestabilizar todo, siguen haciendo bloqueos, destruyendo, saqueando.

¿No entienden que todas esas pérdidas son de todos nosotros, que algún día pagaremos en impuestos y en falta de oportunidades? Y desde ya estamos sufriendo porque el transporte lo usamos a diario, así como las vías, o porque mucha más gente quedará sin empleo. Pero además, con los bloqueos sube todo. Ya hay alzas desmedidas de precios. Seguramente muchos más, no solo los 5 millones que dijo el Dane, se acostarán con dos comidas o una sola. Qué tristeza, qué inconsciencia. Por eso es urgente el diálogo y que los líderes de todo lado envíen mensajes de unidad. Si no, los enemigos de la democracia harán fiesta.



Ángel María Aguilar

Bogotá

La otra cara de la moneda

Grandeza, coraje y solidaridad civil es lo que están demostrando los colombianos que, hastiados de los vándalos, vías cerradas, ciudades sitiadas, terroristas, apátridas, salieron a las calles y vías a pedirles que dejen trabajar, circular, pasar los alimentos, respeten la dignidad humana. Una cosa es salir a protestar y manifestarse sin que se afecten la tranquilidad y paz de los habitantes de Colombia, y otra es causar caos.



Es de buen recibo que los medios de comunicación, a nivel mundial, muestren la otra cara de la moneda, en la que los colombianos cansados de una minoría que quiere imponer el caos, levantaron su voz de rechazo a esas prácticas de violencia, restricción de la libertad de movilización, del libre comercio, del trabajo. Esto es unirnos para rechazar cualquier amenaza que atente contra la vida y la democracia, viniere de donde viniere. Es respaldo a las autoridades legítimamente constituidas.



Álvaro Sandoval Gómez

Bogotá

Sinfonía sobre Napoleón

A propósito del bicentenario de la muerte de Napoleón, vale la pena recordar la conocida anécdota según la cual Beethoven, quien había dedicado su ‘Tercera sinfonía’ -la cual parte en dos dicho género- al corso, pues lo consideraba el gran adalid de la Revolución francesa, al enterarse de la coronación de este como emperador rasgó indignado dicha dedicatoria, rebautizándola como ‘Eroica’. Tiempo después, cuando le comunicaron su muerte, el genial sordo exclamó: “Hace dieciocho años escribí su marcha fúnebre”. Efectivamente, dicha marcha, movimiento esencial de la ‘Eroica’, constituye todo un monumento, así como la totalidad de la obra. Lustros después, otro genio, Chaikovski, compone su ‘Obertura 1812’, la cual marca el inicio de la decadencia napoleónica. En genial contrapunto, el compositor contrapone ‘La Marsellesa’ con el himno ruso, triunfando el último, tal como ocurrió con la retirada del ejército imperial de Rusia en dicho año.



Mario A. Posada Torres

Bogotá

