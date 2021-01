¿Y la cultura ciudadana?

Señor Director:



Muchos lo advertían. El número de enfermos de covid se dispararía en enero. Hoy, lo que estamos viendo asusta. Es que este terrible mal no es un juego, pero una gran cantidad de personas no se lo toman con la suficiente seriedad y conciencia. Solo había que ver los tumultos en San Victorino, las calles de las ciudades llenas, los trancones. Y ¿recuerdan las celebraciones por el título del equipo América? Por Dios, muchos no piensan en quienes están en sus casas, menos en los demás ciudadanos. Las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá son urgentes. Y como ‘la letra con sangre entra’, se necesitan sanciones y autoridad estricta. Qué tristeza que la cultura y la disciplina ciudadanas se hayan perdido tanto.



Lucila González de M.

Injusta inequidad

Señor Director:



Como se sabe, mientras el incremento de los sueldos de los congresistas, magistrados de las altas cortes y otros altos funcionarios del Estado para el año 2021 fue del 5,12 %, el del salario mínimo solo alcanzó el 3,5 % y el de las mesadas pensionales será de 1,61 %. Y mientras los sobrerremunerados honorables padres de la patria y magistrados vacacionan, los abnegados profesionales de la salud que le ponen el pecho a la pandemia de covid-19 y se juegan a diario la vida para salvar la de sus compatriotas deberán continuar trabajando en largos turnos de 12 o más horas, muchos a través de míseros contratos de prestación de servicios, en condiciones precarias y hasta rogando para que les paguen. Qué injustas e indignantes inequidades. Y seguiremos en las mismas si los colombianos no aprendemos a elegir a conciencia, libremente, a los más honestos, competentes y meritorios gobernantes y legisladores.



Luis Iván Perdomo Cerquera

El desempleo

Señor Director:



A propósito del interesante artículo estadístico del secretario de Seguridad de Bogotá (8-1-2021), el problema de la inseguridad, en todo tipo de delitos, es en todos los municipios de Colombia.



Hay delincuentes que son holgazanes, pero seguramente los hay por necesidad, pues no tienen empleo. Estamos sobrepoblados, y las oportunidades de trabajo son cada vez más escasas. Hoy, con la pandemia de por medio y el teletrabajo, que se está volviendo cada vez más expedito, el empleo será más escaso.



Las autoridades competentes tienen que pensar seriamente cómo manejar este fenómeno de la sobrepoblación. La inseguridad a todo nivel definitivamente no se combate con más policías en las calles.



Hernando Flórez Caicedo

Cali

