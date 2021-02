Hora de dar la talla

Señor Director:



Un reto supone enfrentar cada uno de los días que nos está tocando vivir en la actualidad a causa de la pandemia de covid-19. Todos nosotros al levantarnos tenemos ese sentir de no saber con qué desafío puntual nos toparemos en la jornada... Hay planes, por supuesto, día a día, pero en el mundo que nos está tocando vivir hoy, además de la pandemia, hay maldad y actos aberrantes de personas contra su propia sangre y contra personas a las que profesaban sus afectos. Todo esto ha desencadenado en nuestras mentes una percepción de la vida muy distinta de lo que vivíamos hasta hace poco.

Sin embargo es justo hoy la hora en que tenemos que dar la talla, mostrar nuestro talante y berraquera, asumir el reto de vivir felices por encima de las malas circunstancias. Tenemos que sacar adelante la vida que a cada uno se nos entregó y vivirla con entereza, valentía, solidaridad, empatía y gratitud, viendo siempre lo positivo en medio de las situaciones cotidianas. Hay que resaltar lo bueno de cada persona que nos rodea, viviendo más ligeros, obviando lo malo, restándole importancia a lo que desgasta y pretende empequeñecernos.



¡Es ahora, es justo ahora cuando, como nunca antes, necesitamos ser más fuertes! ¡Ánimo! Dios está.



Adriana C. Araújo

Barranquilla

Los 110 años de EL TIEMPO

Señor Director:



Al felicitar a EL TIEMPO por sus 110 años, es como si estuviese celebrando el onomástico de un abuelo. A mis 67, recuerdo que desde tierna infancia nos disputábamos entre los hermanos las ‘Lecturas Dominicales’ por sus tiras cómicas, que iniciaban la mañana dominguera. Mi padre falleció a los 97 y muy pocos días de su vida dejó de leerlo; portaba el ejemplar en el bolsillo de su sobretodo, garabateando el crucigrama. Lo regañábamos por sus manos enhollinadas de tinta del periódico. EL TIEMPO ha sido mi selecta tribuna: decenas de artículos a cuatro manos en la columna ‘Inquietudes’ hasta la muerte de mi ‘socio’; decenas de comentarios en el ‘Foro del lector’, centenares de opiniones (en la era digital) de diversos columnistas, destacando a Daniel Samper y Óscar Collazos, cuya gallarda respuesta daba más claridad que la columna misma. Soy y seguiré siendo su fiel suscriptor, pues el ejemplar físico es como la piel.



Un abrazo grande a la familia de EL TIEMPO.



Ambrosio Talero Láscar

Revocatorias inoportunas

Señor Director:



No es razonable, benéfico, ni justo que en medio de esta trágica pandemia de covid-19 y crisis social y económica que vive el país se acepten solicitudes y adelanten procesos revocatorios del mandato de alcaldes. Primero, porque solo llevan 13 meses ejerciendo, la mayoría del tiempo dentro de la pandemia, y, segundo, por los exorbitantes e infructuosos costos económicos para el Estado -o sea, para los contribuyentes-, hoy en alarmante déficit fiscal y ‘ad portas’ de una inminente reforma tributaria. Ojalá los politiqueros le den una tregua a la nación. Ayudemos a salvar y a construir un mejor país, no a caerles encima a sus mandatarios ni a destruirlo. Es hora de la unión, la solidaridad y la generosidad, no de la mezquindad política.



Luis Iván Perdomo Cerquera

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co