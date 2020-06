No enredar la pita de las fotomultas

Señor director:



Por estos días, EL TIEMPO ha dedicado buen espacio a informar sobre la sentencia de la Corte Constitucional con la cual se tumbó el parágrafo primero del artículo 8 de la Ley 1843 de 2017, donde no se puede sancionar al propietario de un vehículo por infracciones cometidas por un tercero. No se necesita ser un constitucionalista ni experto en movilidad para darle lectura al artículo 122 de las sanciones por infracciones del Código de Tránsito, donde se establece que estas se impondrán al responsable de la infracción.

Así mismo, el parágrafo primero del artículo 129 de los informes de tránsito establece: las multas no podrán ser impuestas a persona distinta de quien cometió la infracción. Por qué darle tantas vueltas a este tema y enredar la pita en estos asuntos, donde la ley ya ha establecido que nadie puede ser sancionado por acciones ilícitas que no ha cometido. A un juez o inspector de transito le será difícil interpretar y dar cumplimiento a esta ley.Álvaro Sandoval Gómez

Historia de nuestra TV

Señor director:



Durante la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, en 1954, nació la televisión colombiana. Rojas envió a Alemania a Fernando Gómez Agudelo para comprar armas, allí encontró los equipos para iniciar lo que fue, es y será la televisión como industria, proveyéndose de las primeras antenas repetidoras. Después trajo al país técnicos cubanos, alemanes y estadounidenses para aprender la incipiente técnica que en su momento fue novedosa.



Sesenta y seis años de su creación, y la televisión sigue tan campante y fortalecida.

Todo se inició en blanco y negro, después llegó el color, y lo demás es historia. Existen muchos libros sobre ella, pero hay uno en particular, 'Historia de la televisión colombiana', del periodista barranquillero Fernando Fabián Sarmiento Ranauro, en el cual se aúna no solo en textos, sino en imágenes, el recorrido de un medio audiovisual que se quedó para siempre en el país.



Felicitaciones a los que hacen televisión en Colombia, y esperamos que no muera y sobreviva por siempre. Genera trabajo, información y diversión. Helena Manrique Romero

Bogotá

Los padres

Señor director:



Este domingo se celebra el Día del Padre, un día para conmemorar el papel de un personaje que nos guía. Un padre no tiene que tener la misma sangre que su hijo, solamente tiene que tener la fraternidad y la paciencia para serlo. Para todos los padres, feliz día.Nicolás Amézquita

Bogotá

¿Para qué más puentes?

Señor director:



¿Para qué más puentes ahora? Ya acabamos de pasar uno. Y vienen otros dos en este mes. No se puede salir de puente. No hay turismo. No hay plata.



¿Entonces? Esos dos lunes podrían ser productivos para el país. Cuánta gente podría generar ingresos para sus familias necesitadas. Hasta los empresarios agradecerían no tener que pagar más en esos dos lunes festivos. Entonces, a trabajar cuidándonos.Jaime Heredia







