En Colombia se celebra el Día del Maestro desde el 15 de mayo de 1950. Nació durante la presidencia del conservador Luis Mariano Ospina Pérez. Se debe al teólogo y pedagogo francés (1651) san Juan Bautista de La Salle, por ser referente de la Educación en todos los grados. Setenta años de esta efeméride, y los educadores en Colombia están cada día peor.

No solo por la pandemia del covid-19, sino por las condiciones extremas que siempre han atravesado. Aunque los primeros maestros a través de la humanidad siempre han sido y serán los padres, nuestro aplauso, agradecimiento y admiración a quienes forman académicamente a la sociedad de manera primaria y profesional para siempre. Gracias, Maestros, gracias.Helena Manrique Romero

Dos pájaros de un solo tiro

Señor director:



No me cabe en la cabeza por qué el Gobierno, necesitando liquidez para resolver tanto problema originado con la pandemia y teniendo una gran cantidad de activos improductivos en la SAE (Sociedad de activos Especiales), como fincas, casas, lotes, apartamentos, negocios, vehículos, joyas, obras de arte, etc., que ya están en extinción de dominio –que además lo único que le generan son gastos– no los vende a un valor realmente llamativo, a sabiendas de que el problema actual es bastante crítico. Aquí hay personas que podrían comprarlos inmediatamente, y se generaría una gran cantidad de recursos. Con este se matarían dos pájaros de un solo tiro.

Diego Gómez

Bogotá

¿Por qué tantas trabas?

Señor director:



En días pasados leí una entrevista que le hicieron al señor Luis Guillermo Plata, gerente encargado por el Gobierno para la crisis del coronavirus, en la cual decía que los ventiladores importados van desde 20.000 a 60.000 dólares (desde 80 a 250 millones de pesos), y que los que se han diseñado en Colombia tienen que pasar por un ‘riguroso’ proceso para que el Invima evalúe y autorice su producción. Yo me pregunto, entonces: ¿por qué le ponen tantos peros a la industria nacional?

¿Por qué se demora tanto la autorización? Nuestros ventiladores salen costando aproximadamente entre 10 y 20 millones de pesos. ¿Será incapacidad administrativa? El país necesita estos aparatos urgentemente. Por favor, basta ya de tantas trabas.Jairo Guillermo Moreno Mora

Hipertensos, en mayor peligro

Señor director:



EL TIEMPO de 14-5-2020 se refiere a que 1 de cada 4 muertos por Covid-19 sufría hipertensión. Agrega que ser mayor de 50 e hipertenso son factores para morir por coronavirus. Esto es suficiente motivo de alarma para que esta población tenga atención prioritaria.



Siendo uno de ellos, solicité de la EPS Medimás que me trajeran a domicilio la droga respectiva, y me respondieron que no podían sin consulta previa. Solicité la consulta, y me dicen que no tienen agenda. Esta es la clase de servicio que nos suministran. Creo que las entidades de control del nivel nacional deben tomar cartas en el asunto.Fidel Vanegas Cantor

Bogotá





El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co