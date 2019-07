Cárceles: visión futurista

Señor Director:



Desde hace más de una década se viene hablando del hacinamiento en las cárceles, y ningún gobierno, llámese distrital o nacional, le ha dado la importancia debida. Es de público conocimiento que hace 20 años, Colombia contaba con 39 millones de habitantes y 20 años después somos 48 millones; así las cosas, se ha incrementado la población un 23 por ciento.

Dadas las circunstancias políticas, económicas, sociales y de corrupción en el campo y la ciudad, la delincuencia se ha incrementado. El deber es construir verdaderas cárceles donde se reforme al hombre, y no los antros que hoy día existen y fomentan el delito. Las cárceles deben ser autosuficientes, con bibliotecas, talleres, aulas y demás, de tal forma que el preso pague su pena en condiciones dignas, y no lo que hacen nuestros jueces hoy en día: dejarlos en libertad por leguleyadas y otras perlas que se inventa el gobierno de turno para descongestionar las prisiones.



John Bernardo Caraballo Mendoza

El Presidente tiene palabra de oro

Señor Director:



El presidente Duque ha sido reiterativo con su pensamiento cordial y cerebral: “No reconozco enemigos ni contendores políticos. Mi deseo es gobernar con todos y para todos los colombianos”. Lo remarcó el 20 de julio en la instalación del Congreso. Qué bueno fuera que los que hacen oposición fea y nada hidalga lo llegaran a entender. Pero no, muchos de ellos creen a pie juntillas que maltratando al primer magistrado de la nación cumplen su papel, cuando lo que hacen es atentar contra la paz y la armonía entre los colombianos e irrespetar a una autoridad de la república. Que digan sus ‘verdades’ sin ofender estruendosamente otras ‘verdades’, que son las que ganaron clamorosamente el 17 de junio 2018.



Rogelio Vallejo Obando

Nuevos buses de TM

Señor Director:



Gran aporte hizo la Alcaldía a la ciudad para bajar la contaminación y entregar más comodidad y orden con la llegada de los nuevos buses articulados de TransMilenio (TM). Incluso se observa, en horas pico de alta confluencia de usuarios en estaciones como la de Alcalá, que la ciudadanía hace con orden y cultura las filas de ingreso a las diversas rutas que de allí salen. Y al ingresar al articulado, pese a ir lleno o llenarse, la gente ya respeta de mejor manera las sillas azules, pues muchas de estas las encuentra uno vacías.



No se explica cómo pueda haber vándalos e inadaptados que a veces atentan contra este patrimonio del transporte de los bogotanos que a diario nos ofrece tan buen servicio.



Rafael Antonio Córdoba Ardila

Placas improcedentes

Señor Director:



Homenajear a personas con placas instaladas en el Capitolio Nacional resulta absurdo e ilegal, puesto que dicho recinto no fue concebido con tales propósitos y, de otra parte, lo convertiría en algo parecido a las que los fieles colocan en los templos católicos con la manida frase de ‘gracias por los favores recibidos’. Hay que tener más respeto por los monumentos nacionales, que a todos nos pertenecen y constituyen el altar de la patria.



Héctor-Bruno Fernández Gómez

