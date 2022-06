Campaña sórdida

SEÑOR DIRECTOR:

Nunca antes las campañas presidenciales en Colombia habían sido tan sucias, tan sórdidas. Las ideas y los programas de gobierno pasaron a segundo plano. Hoy priman las falacias, las ofensas, las chuzadas. El pueblo colombiano no merece tamaña vergüenza. Llama la atención que no exista o no se ejerza justicia para controlar tanto despropósito. ¡Me duele mi país!Mario Patiño Morris

100 años de Judy Garland

El mago de Oz fue el nombre de una película musical fantástica, estadounidense, en torno a una novela infantil. Su protagonista fue la actriz y cantante francesa Ethel Gumm, conocida en el mundo cinematográfico como Judy Garland, nacida el 10 de junio de 1922, hace 100 años, en Grand Rapids, Minnesota.



Judy también participó en muchas otras películas, entre ellas Ha nacido una estrella, y fue una gran protagonista de extraordinaria belleza. Ello hizo que las organizaciones del celuloide la destacaran como la octava mejor estrella femenina de la historia del cine.

Vale recordar, en el centenario de la actriz, sus dotes de excelente finura que la hicieron destacar como una de las mejores estrellas del firmamento cinematográfico.

José Portaccio Fontalvo

A los indecisos

A los indecisos

Muchas personas aún se sienten indecisas al no saber por quién votar en la segunda y definitiva vuelta de las presidenciales. A esa amplia franja es bueno sugerirle que analice las hojas de vida de cada candidato, utilizando un cuadro comparativo que le sirva para extraer lo mejor y lo peor de cada uno. En esa operación simple se hace imperativo desechar tanta noticia falsa que tienen inundadas las redes y valorar antecedentes. Tres aspectos resultan claves en esta evaluación: apoyos recibidos, el que menos riesgo represente para nuestras libertades y el que más respeto deje ver hacia nuestra democracia. Votar será siempre un deber ciudadano, y hacerlo mediante esta metodología les será de mucha ayuda.

Wadid Arana D.

Homenaje a Vangelis

Homenaje a Vangelis

Me pareció bueno el artículo de la sección Cultura de EL TIEMPO (20-5­2022) en el cual se destacan la vida y obra de Vangelis. Su nombre de pila era Evángelos Odysséas Papathanassiou, un griego nacido en Volos, periferia de Tesalónica, el 29 de marzo de 1943 y fallecido a los 79 años el pasado 17 de marzo en París, a causa del covid.



Fue un teclista, compositor de música electrónica, orquestal, ambiental, new age y rock progresivo. Se caracterizaba por el uso de los sintetizadores y, ocasionalmente, instrumentos acústicos para crear atmósferas de sonidos envolventes. Su carrera se inició en 1963 junto con su primo, el también cantante Demis Roussos. Fue ganador de un premio Óscar, en 1981, con la composición y mejor banda sonora de la película Carros de fuego, dirigida por Hugh Hudson; Blade Runner, en 1982, y en 1992 con la película 1492. Además, también hizo carrera en la pintura.

Édgar Alberto Sánchez Moreno