Campaña sin cultura

SEÑOR DIRECTOR:



Se agotan los días de la campaña presidencial y ninguno de los candidatos ha dado muestras de interesarse por el tema cultural. ¿Es desidia? El hecho es que hay una nueva amenaza de disminuir el presupuesto designado a dicho asunto. Señores, la cultura no es un adorno. Es una necesidad. O si no, ¿qué sería de aquellas grandes civilizaciones -Egipto, Grecia, Roma– sin cultura? Grecia sin Aristóteles o sin Sófocles, para citar solo un ejemplo.

Tuvieron que pasar más de ciento veinte años para que el Gobierno se ocupara de la adecuación del Teatro Colón, inicialmente erigido para 80.000 habitantes. No obstante, desde hace lustros, esta Fundación ha presentado ante el Concejo capitalino el proyecto del CAVB (Centro para las Artes Vivas de Bogotá), que involucra grandes auditorios, ópera y salones de arte proporcionales a 10 millones o más habitantes, encontrando oídos sordos al proyecto, existente en ciudades de nuestra América y del mundo.

Mario Posada Torres

El gran reto del narcotráfico

SEÑOR DIRECTOR:

Si algo está afectando y preocupando a millones de colombianos es la seguridad. Lo que vimos con el llamado ‘paro armado’ del ‘clan del Golfo’ es un desafío grande para el Estado. Hay muchas regiones donde los grupos armados han tomado fuerza y ejercen poder sobre la población. Pero todo ello se traduce en la lucha contra el narcotráfico.

La cadena de violencia que se desprende de ese negocio ha costado muchas vidas. Ese, creo yo, es el principal reto del nuevo presidente, porque, además, el narcotráfico tiene un enorme poder corruptor. Ante este flagelo se necesita un Estado fuerte, con sus Fuerzas Militares y la institucionalidad en todo el territorio, acompañando a los campesinos. Y se necesita unidad nacional. Colombia debe quitarse esta tragedia de encima.

Dagoberto Castaño Paredes

Otro motivo de orgullo

SEÑOR DIRECTOR:



Leonor Espinosa, colombiana, fue elegida la mejor chef mujer del mundo. Qué orgullo para el país. Nuestra chef se suma a una buena cantidad de artistas, escritores, científicos y deportistas que más allá de las fronteras han puesto el nombre de Colombia en la cima del mundo.



Infortunadamente, también tenemos un lado oscuro: el flagelo del narcotráfico, que se enquistó en todos los estamentos de la sociedad y nos estigmatizó como una nación ligada a la producción y el tráfico de drogas, especialmente la coca. Dios nos ayude para que podamos superarlo e ilumine a nuestros gobernantes en el camino para lograrlo. ¡Gracias, Leonor Espinosa! Su triunfo renueva la fe en Colombia.

Mario Patiño Morris

Temas para el Congreso

SEÑOR DIRECTOR:



A raíz de la sentencia de la Corte Constitucional sobre el suicidio asistido, me permito manifestarle que ya es hora de hacerle caso a la Constitución Nacional, respetando lo que ella manda sobre la vida y de devolverles estos temas a los congresistas elegidos por el pueblo. Yo nunca he votado ni he elegido a ningún magistrado de una corte para que resuelva esos dilemas.

Óscar Pedraza Morales