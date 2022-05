Campaña sin agresiones

SEÑOR DIRECTOR:

​

Como las elecciones están tan reñidas, es aconsejable decirles a los participantes que no se agredan con insultos, falsedades o desprestigiando a los demás candidatos. Lo importante para nosotros son las propuestas que ellos hagan, siempre y cuando sean realizables, encaminadas al bienestar del pueblo y no imposibles, solo para lograr votos. Así mismo, deben hacer un pacto de aceptación de los resultados y no agresión en caso de perder la elección. Seguro que este hecho bajaría la tensión entre la población.Julio César Patiño Díaz

Cultura ciudadana

SEÑOR DIRECTOR:

​

Llueve a chuzo en Bogotá y vemos inundadas las calles. Es posible que el alcantarillado no sea suficiente, pero también mucho se debe a la falta de cultura de la gente que tira la basura en cualquier parte. Es grande la tarea para las empresas de aseo, que no dan abasto. Uno ve, al lado de las útiles canecas metálicas, montones de basura de todo tipo. Y los zorreros dejan también basura en muchos sitios. ¿Cuándo perdió Bogotá ese respeto, esa cultura que tuvo? Se necesitan campañas, pero también autoridad. Hay zonas que dan pena.

Carmen Rosa Novoa

¿Quién responde?

SEÑOR DIRECTOR:

​

La Corte Constitucional derogó la ley de garantías, por no cumplir los requisitos. El arreglo del artículo se hizo con el fin de favorecer la elección de congresistas y la campaña presidencial, pero la Corte fue tajante en su decisión de ordenar la liquidación y devolución de los recursos girados a los contratistas. ¿Será que los honorables congresistas o los funcionarios que impulsaron este prevaricato van a recuperar los dineros girados de su bolsillo, o nos corresponde al resto de la población? Las demandas contra el Estado no se harán esperar. En una nación seria y con ética, los protagonistas ya habrían renunciado y la Justicia iniciaría su deber. Quizás nos cuenten quién va a responder por el detrimento patrimonial.

Martha García Cobos

‘Tierra de poetas’

SEÑOR DIRECTOR:

​

Páginas lúcidas las de su editorial, el sábado pasado, acerca del Festival Internacional de Poesía de Bogotá. El título de ‘Tierra de poetas’ también lo han merecido otros países de nuestra América: Argentina, Chile, Perú, entre otros. La poesía es muy subjetiva. Para algunos, ella está en todo. Para otros es la nada. Y Bogotá fue apodada la ‘Atenas sudamericana’, en tiempos de Silva, de Caro, de Núñez, de Marroquín. En el siglo XX la pléyade fue grande: Carlos A., Torres; Valencia, para muchos, el mayor. Para otros, Luis Vidales, Jorge Zalamea, De Greiff, Luis C. López. ¿Y la poesía negra, excluida del parnaso? ¿Qué tal Candelario Obeso? ¿Y la poesía satírica? (léanse el ‘Alacrán’ Posada y otros). ¿Y la mujer en la poesía? ¿Dora Castellanos, Meira Delmar, Laura Victoria y otras?



Para Gabo, el más grande poeta de México en el siglo XX era Armando Manzanero (dicen que por ello le quitó el saludo Octavio Paz). La música popular y folclórica ostentan preciosa poesía: "Ya no cruje el maderamen en el agua" (José Barros). Y sigue la ronda de poesía patria, para muchas antologías.

Mario Posada Torres