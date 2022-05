Campaña sin agresión

SEÑOR DIRECTOR:

​

¿Qué tal si los candidatos presidenciales dejaran de irrespetarse y de ofenderse, cosa que también hacen muchos de sus seguidores, asesores y jefes de campaña? ¿Será que algún día podremos tener unas elecciones con unos candidatos que se respeten? Yo votaría sin dudarlo por el que, además de tener propuestas sólidas, coherentes y factibles, respeta a su oponente, habla sin odio y se muestra como una persona que, además de sus capacidades de gobierno, deja ver a un ser humano respetuoso, amoroso, que transmite positivismo y paz-fortaleza interior.

Hasta ahora, no se ve nada parecido. Dicen que harán una cosa o la otra sin explicar cómo, y muchas veces sin conocimiento profundo de los temas que proponen. Es lamentable esta campaña presidencial. Los dos candidatos que puntean hablan de trabajar por la paz. Pero si no hay paz entre ellos, ¿qué podrán hacer por este país?

Leonor Botero

No más feminicidios

SEÑOR DIRECTOR:



En lo que va corrido de este año los datos de feminicidios en el país son crudos. Hasta el 16 de marzo han asesinado alrededor de 225 mujeres, una cifra alarmante para tan poco tiempo. Es triste pensar en cada una de estas mujeres. Pienso el caso de Karina, una niña que estaba cursando grado once y tenía el sueño de ser psicóloga. Ella fue secuestrada, violada y asesinada en el corregimiento de Cáchira, Norte de Santander.

Karina salió un día común y corriente a hacer el recorrido de su casa hacia su colegio, pero se sintió perseguida, ante lo cual tomó una fotografía de su agresor y la envió.

Desde ese momento no se supo más de ella, hasta que la encontraron muerta en el río Cáchira. Ninguna mujer, jovencita o niña tiene que vivir esta tragedia, es hora de hacer algo más al respecto. No más feminicidios en nuestro país, ni en el mundo.

Giselle Verónica Velasco Gonzalez

Aplicaciones de transporte

SEÑOR DIRECTOR:

​

El Congreso está en mora de legislar sobre los carros particulares que prestan servicio de transporte a través de plataformas. Son miles de personas que, más aún ante la crisis económica y laboral, han encontrado con su carro, o el de un familiar, una modalidad de trabajo. Pero son perseguidos por la policía. Esto no pude seguir, pues ya es evidente que millones de personas utilizan este servicio, que es más seguro. Los taxistas, por lo menos en Bogotá, no dan abasto. Y en horas pico muchos, incluso, se dan el lujo de preguntar para dónde va el pasajero y no recogerlo.

Ángel María Aguilar

Vendedores sobre los puentes

SEÑOR DIRECTOR:

​

Entiendo que la gente debe trabajar, en el rebusque, por ejemplo. Y anima que se ganen el pan de forma honesta. Pero también debe haber orden para no perjudicar a los demás. He visto cómo hay vendedores, con un negocio bien montado, inclusive estantes armados, sobre los puentes peatonales, que impiden el paso del transeúnte y se prestan para que los ladrones hagan de las suyas. A estas personas les debe reubicar, pues, reitero, necesitan buscar su sustento, pero esos espacios deben estar libres.

Pedro Samuel Hernández