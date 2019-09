¿Cadena perpetua? / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



De nuevo toma pista en el Congreso el estudio sobre la cadena perpetua para los violadores de menores.

Este es uno de los delitos más terribles, desoladores y espantosos, no solo para la víctima, que lo llevará a cuestas de por vida, sino para la familia. Muchas veces, el victimario es familiar cercano.

Uno se inclina porque les apliquen ese castigo, que nunca más salgan a poner niños en peligro. Pero ya hay leyes severas. Sesenta años de cárcel. Sería lo ideal que se apliquen, sin rebajas. No sé si la cadena perpetua persuada a un criminal de estos, que seguramente es un enfermo. Así que es difícil el dilema.

El Congreso debería asesorarse de famosos psiquiatras, nacionales e internacionales, de científicos que nos dieran luces en sesiones transmitidas a todo el país, pues este es uno de los temas más delicados que se puedan tratar.

Lucila González de M.

Los marginados

Los habitantes marginados de los costados alejados norte, sur, oriental y occidental de la ciudad reclaman mejor atención y cubrimiento de transporte público. El actual SITP y TransMilenio solo cubren las rutas del centro e interiores de la ciudad. Los ciudadanos de estratos 0, 1 y 2 de los barrios alejados sufren a diario por conseguir un transporte público que los traslade todos los días a la ciudad a trabajar, estudiar o atender citas médicas. Entendamos a estos compatriotas que dependen para su movilización, desde y hacia sus barrios, del servicio de transporte público informal (mototaxistas y vehículos particulares considerados ilegales) que los acerque en costoso desplazamiento vehicular para tener acceso a los articulados y el SITP.

Rafael Antonio Córdoba Ardila

Bogotá

El comparendo bastaba

No había necesidad de tanto despliegue de ley. Más que suficiente el comparendo. Si las autoridades de tránsito de Bogotá sabían que los conductores que parquearon carros en zonas prohibidas en el evento de Movistar Arena del 20 de septiembre fueron engañados por pícaros que les aseguraron que podían parquear y les cobraron 20.000 pesos por el servicio, no debieron levantar 25 carros para llevarlos a los patios.

Me parece que se excedieron sin necesidad, sabiendo ellos del trago amargo para el fin de semana familiar de los dueños. Lo lógico y sano era expedir comparendos.

Rogelio Vallejo Obando

Bogotá

Colados y falta de autoridad

Los colados en TransMilenio constituyen un desangre para el sistema y una ofensa a quienes pagamos el pasaje. Son de una frescura que raya en el cinismo. Pero las autoridades también deben controlar al menos los puntos obvios. En la estación de Modelia, por la parte occidental, los colados ya tienen camino por el prado. Se ve. Llegan, se suben fácilmente. No hay un policía nunca. Yo advertí a dos muchachos de zapatillas caras sobre su falta, y se rieron. Es asunto de viveza, de cultura y falta de autoridad.

Carmen Rosa Novoa