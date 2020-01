Buenas medidas / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Suena bien y creíble la audaz e innovadora apuesta de la alcaldesa Clara López a la diversificación de medios complementarios de transporte para mejorar la movilidad capitalina, utilizando hasta las vías férreas existentes. Bien, también, por la actualización tecnológica e incremento de agentes encubiertos para combatir la inseguridad en TransMilenio. Ojalá la justicia colabore. En relación con el mantenimiento vial preventivo y correctivo, por lo menos de las principales avenidas y arterias, convendría analizar la favorabilidad económica de establecerlo en forma continua, en vez de esperar, como suele ocurrir, su mayor deterioro y craterización -con su consecuente tránsito caótico y siniestro-, para que ‘se justifique y valga la pena la contratación’.



Por el bien de Bogotá, hay que respaldar a la primera alcaldesa capitalina.

Luis Iván Perdomo Cerquera

Los avances en las décadas

SEÑOR DIRECTOR:



En el transcurso de la década 2020 a 2030, acontecerán varios eventos en el mundo. Al respecto, los casquetes polares seguirán desprendiéndose, originándose nuevas rutas marítimas. Llegará la primera mujer a la Luna y el primer ser humano, sea hombre, mujer o transgénero, a Marte, confirmándose la presencia de vida extraterrestre. La cura universal del cáncer aún no será descubierta, pero se lograrán grandes avances. Los supervirus y las superbacterias mantendrán en vilo al mundo. Se aprobarán finalmente las hoy prohibidas transferencias citoplasmáticas, logrando en lo que resta del siglo XXI seres humanos más fuertes, más rápidos y más inteligentes, a partir del útero de las madres. Los padres podrán escoger a sus futuros hijos, lo más perfectos posibles.

Fernando Cortés Quintero

El ‘fallo’ de la Corte

SEÑOR DIRECTOR:



Los colombianos nos sorprendemos cada vez más de lo que está pasando con nuestra justicia. Desde hace un tiempo percibimos que es negociable y se puede modificar para beneficiar al infractor. Pareciera que nuestros jueces legislan a favor de quienes recurrentemente violan las leyes. Ahora, un fallo de la Corte Constitucional deja sin vigencia un artículo del Código de Procedimiento Penal que permitía a los jueces tener en cuenta los antecedentes penales de las personas para establecer si son, o no, un peligro social. Qué mal mensaje para los colombianos; los delincuentes se deben de estar frotando las manos pensando en su próxima fechoría.

Mario Patiño Morris

Los medicamentos en control de precios

SEÑOR DIRECTOR:



Me parece magnífico el control de precios para menguar los abusos de los laboratorios, pero ustedes hablan de 770 productos, sin mencionarlos. Sé que es dispendiosa la lista de los 770, pero si el usuario, que es el realmente afectado, no se entera, tal control no funcionará, ya que las droguerías son en su mayoría cómplices de los laboratorios porque indirectamente son también beneficiarias del abuso. En mi caso, estoy comprando en Miami un producto a 55.000 pesos, cuando en Medellín me cobran 105.000; qué abuso.

León Sanín Vásquez

Rionegro, Antioquia