Bienvenidos más policías

Sobre su editorial 'Llegó la policía' (05-12-2022), efectivamente produce algo más de confianza el saber que llega más pie de fuerza a Bogotá. Es un clamor desde hace muchos años, pues Bogotá crece en forma veloz y yo diría que desmedida.

Son casi ocho millones de habitantes y no hay suficiente pie de fuerza, pues la delincuencia, por distintas razones, en especial las bandas del tráfico de drogas, las organizadas que hurtan viviendas, negocios y autos parecen creer. Además de los consabidos atracos, muchas veces violentos, para robar celulares o bicicletas.

Bienvenidos los policías. Se necesitan más uniformados en las calles y en TransMilenio. Y más requisas. Nadie puede portar armas de ninguna clase. Y, como dice su editorial, es importante que la justicia actúe en forma rigurosa, pues la policía captura, pero muchos delincuentes recobran la calle muy pronto. La ciudadanía también debe ser los ojos del lado de la autoridad y denunciar ante cualquier sospecha. Si no nos cuidamos entre todos, cada vez habrá más víctimas de los hampones.

Ángel María Aguilar

Sería un mal ejemplo

No por ser una promesa de campaña, el pronunciamiento del señor Petro sobre liberar a los jóvenes de la primera línea, algunos de ellos detenidos por actos de terrorismo, tortura y daño en bien ajeno, es viable a la luz de la justicia.

Todo el país vio en registros gráficos y videos cómo este grupo atacaba a civiles y Fuerza Pública y atentaban contra la propiedad privada y pública. ¿Ya olvidamos cómo quedaron algunas ciudades destruidas por sus actos vandálicos?

Ahora los quieren liberar para convertirlos en gestores de paz. ¿Lo lógico no sería que primero pagaran sus castigos por el daño que causaron y después los readaptaran y prepararan para convertirlos en gestores de paz?

No puede ser que sigamos dando mal ejemplo perdonando a quienes le hicieron y le siguen haciendo daño al país. Les estamos diciendo a las nuevas generaciones que ser malo paga.

Mario Patino Morris

Bogotá

Combatir la corrupción



A nivel personal y empresarial desde ya las familias y empresas iniciamos a hacer el ejercicio de proyectar cómo será el 2023. Factores como la inflación de dos dígitos, el impacto económico de la reforma tributaria, el desempleo y la incertidumbre política dificultan las proyecciones, pero es un ejercicio requerido para anticipar nuestra forma de actuar y tomar decisiones que contribuyan a disminuir los impactos previstos.

Desafortunadamente, hay un factor que no podemos controlar y es la corrupción, que en los niveles existentes se llevará gran parte de los ingresos de la nación.

Mi pretensión no es otra que como país entendamos que si no pensamos y actuamos para combatir este flagelo en adición al asistencialismo, en el futuro nos puede convertir en un país que, teniéndolo todo, no es capaz de aprovechar los privilegios que tenemos. Las fuerzas vivas de esta nación tienen la palabra.

Gabriel Remolina Ordóñez

Bogotá