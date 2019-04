Baluartes de la democracia

Señor Director:



Con preocupación leemos en EL TIEMPO del sábado pasado que en la última década fueron asesinados 500 periodistas en América Latina. A renglón seguido se informa que por orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado colombiano pidió perdón por el asesinato de un periodista en Pitalito, Huila, en 1998.

Los periodistas deberían ser un baluarte inestimable también para el Estado, pues si nos atenemos a cifras de la Flip, en las últimas cuatro décadas han sido asesinados 157 comunicadores por el único pecado de informar. Hay desdén en su protección y en la persecución de los responsables de los crímenes; el Estado podría ahorrar recursos y disculpas si protegiera con mayor ahínco a los periodistas inermes que solo cuentan con un micrófono y una pluma para defenderse de quienes quieren apagar su voz y su tinta.



Marco Antonio Muñoz Rodríguez

Leer con botas pantaneras

Señor Director:



Se acerca la Feria del Libro de Bogotá, el evento más deseado por los amantes de la literatura y la cultura de la capital. Ya nos hacemos aulagas sobre los nuevos títulos, autores y demás actividades que allí disfrutaremos. Y lo hacemos desde donde mejor puede hacerse: desde las bibliotecas públicas de Bogotá, que son muchas y muy agradables. Aun a pesar de que desde la Virgilio Barco, ahora con la ola invernal, se evidencie falta de mantenimiento tanto en la impermeabilización del techo como en el mobiliario de madera. Leemos allí con botas pantaneras, sabiendo que leer es volar, y volar con la mente puesta en la anhelada feria y con la esperanza de que nuestra amada Virgilio sea remozada y embellecida como nos la dejó el maestro Salmona.



Alessandro Montenero

Con violencia no se protesta

Señor Director:



Es desafortunado que algunos universitarios piensen todavía, a estas alturas del siglo XXI, que por medio de la piedra, los daños a las comunidades y el atentado contra comercios e instituciones pueden lograr un cambio en la forma como funciona Colombia. Deben actuar con buen juicio. Así como procedieron en Bogotá este 4 de abril, lo que reciben es desprecio, pues esa no es una manera digna de actuar de un ser humano. Son actos infames. La política no puede utilizar ese tipo de expedientes porque son vitandos.



Rogelio Vallejo Obando

Aceptar las objeciones

Señor Director:



Dado que nuestra Constitución no es una biblia inmodificable, ¿por qué no se aceptan los correctivos propuestos al estatuto de la JEP por nuestro Presidente si son para bien de todos, y en especial para las víctimas que tanto sufrieron el terrorismo de la despiadada insurgencia?



Jaime Vanegas Cantor

