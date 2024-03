Ayuda humanitaria en Gaza

SEÑOR DIRECTOR:

​

Qué tragedia humana la que se vive en Gaza, que comenzó hace meses, cuando los terroristas de Hamás atacaron a Israel, mataron a más de 1.200 personas y secuestraron a más de 200. Después de eso, todo ha sido dolor, destrucción y muerte. Van más de 30.000 muertos en la Franja de Gaza, más de 70 heridos, además de desplazamiento, hogares destruidos y hambre. Lo que ocurrió la semana pasada, cuando el desesperado pueblo iba a recibir ayuda humanitaria y bombardearon a más de 100 personas, no tiene nombre. Las ayudas humanitarias y médicas son derechos sagrados. Todos los países, aliados o no de Israel, tienen que defenderlas. Ojalá la diplomacia se mueva a más velocidad que hasta hora.Dagoberto Castaño Paredes

Servicio Social Obligatorio

SEÑOR DIRECTOR:



El año rural o de SSO que debemos prestar algunos de los profesionales de la salud tiene varios fines. Uno, el de ser requisito para poderse registrar en Colombia en el Rethus y poder ejercer nuestra profesión. Otro es el de llevar a las comunidades más necesitadas servicios de salud que tanto se requieren, como parte del compromiso social que tenemos en nuestra profesión, y también para terminar de afianzar nuestra práctica. Lamentablemente, en los últimos tiempos se ha desvirtuado y se ha prestado más para abusos a este personal.

Hoy veo con gran preocupación que el ministro Jaramillo quiere cambiar las reglas, pero con desconocimiento del entorno y de la realidad de estos nuevos profesionales.

Hay una incomprensión sobre datos de costos de formación, de cantidad de plazas para realizar este servicio y del número de profesionales que se gradúan cada año. El faltante de plazas pasa de 3.000 anualmente. Por eso existen unas exoneraciones a algunos graduandos, que pretende eliminar el ministro Jaramillo, luego si el profesional no obtiene el cupo por falta de plazas, debe esperar a otro sorteo hasta que le sea dado. Mientras tanto, no puede registrarse y trabajar, lo que va a formar un cuello de botella impresionante.

Ni qué decir del resto de profesiones de la salud. ¿Sí contarán con las plazas, los equipos, la infraestructura para poder prestar este requisito? Ministro, por favor, esté más en contacto con la realidad y las verdaderas necesidades de sus colegas.

Roberto Baquero Haeberlin

Hay que reinventarse

SEÑOR DIRECTOR:



Carlos Enrique Cavelier, presidente de Alquería, describe en forma exacta en EL TIEMPO (4-3-2022) sus puntos de vista sobre el gobierno actual. Ratifica los factores que hacen que la ejecución de sus programas no sea viable, empezando por el hecho que sus funcionarios no tienen la capacidad de decir no, originando que solo buscando atajos pueda lograr su cometido.

Emulemos lo que ha pasado en los 64 años de Alquería, donde la capacitación de sus empleados y las mejores prácticas de la industria les permiten ser un referente que sin muchas ínfulas permanecerá vigente en el tiempo. El empresariado generador de empleo debe reinventarse, empezando por tener metas a mediano y largo plazo, que le permitirá ser exitoso.

Gabriel Remolina Ordóñez

Bogotá