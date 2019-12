Avances en autorregulación médica

Señor Director:



Su pertinente editorial ‘Avances y retos en salud’ (21-12-2019) nos lleva a reflexionar sobre diferentes aspectos vitales de la salud: liquidez del sistema, regulación de precios de medicamentos para lograr equilibrio, presupuestos máximos para lo no cubierto por el plan de beneficios, fortalecimiento de los hospitales públicos y las acciones aplazadas en la gestión de los determinantes sociales, económicos, etc. Además, nos ‘recuerda’ el compromiso de autorregularnos.

Por lo que nos atañe, reiteramos no solo el compromiso, sino también la planeación y las acciones preliminares para recomponer los elementos del profesionalismo, de la autorregulación en simbiosis con la autonomía, porque desunidas se anulan.



No se trata de un acto simbólico ni un decreto, es un compromiso profundo, esencial, progresivo e irreversible. Posiblemente más lento de lo que quisiéramos, pero más firme de lo que se presume.



Y, finalmente, lo que sí brilló por olvido involuntario del editorialista, sin duda, fue reconocer como reto inmediato del sistema que sobre los médicos y los profesionales de la salud se elimine el trato injusto e indigno que conspira contra la calidad y el derecho a la salud.



César A Burgos A.

Presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas

Reencuentro con la vida

Señor Director:



Manifiesto mi alegría y satisfacción por el excelente aporte del editorial de este 24 de diciembre a la apropiación de la Navidad. Para quienes la vivimos desde la fe, más allá del revestimiento literario de los textos y de las lecturas o representaciones, es liberador y redentor contemplar y adorar, en el silencio religioso y espiritual, la unión humano divina que potencia en Jesús el fenómeno de la vida.



La VIDA es realidad al centro, no solo del lenguaje español para denominar el excepcional “nacimiento” del Hijo de Dios e Hijo del Hombre, sino de la Nueva Humanidad que irrumpe y a la que apunta esta revelación e intervención entre Cielo y Tierra.



Buena y Bella NaVIDAd para ustedes. Reencuentro con la VIDA para todos.



Darío de Jesús Monsalve Mejía, arzobispo de Cali

Es la desigualdad

Señor Director:



Si no entendemos que la desigualdad de pertenencia de los bienes terrenales es el fundamento del descontento social, no encontraremos la solución. En esto coincide Luis Felipe López-Calva, director para América Latina del programa de la ONU para Reporte de Desarrollo Humano.



La desigualdad en la tenencia de bienes implica desigualdad en educación. salud, bienestar general... Esto es, “nuevas desigualdades”. Para los más pobres, al no tener acceso a tecnologías, la brecha se agranda y el problema se agrava.



En Colombia, los campesinos más pequeños perdieron la tierra, por las buenas o por las malas. Unos se vinieron a las ciudades, otros optaron por economías ilícitas, narcocultivos o narcominería. Los ganaderos ampliaron sus latifundios. El país perdió la soberanía alimentaria, en gran parte.



Fidel Vanegas Cantor

Bogotá

