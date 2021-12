SEÑOR DIRECTOR:

​

La Navidad es una época para la unidad familiar, para evocar años viejos, todo en torno a un pesebre que, precisamente, representa la familia. Pero aquí en nuestro país, y en el mundo, claro, hay muchas ausencias como consecuencia de la pandemia. Millones de personas se han ido. Por ello, más que nunca, en estas festividades debemos cuidarnos, ser conscientes de que el mal -ahora con nuevo nombre y parece que más contagioso- acecha, está en la calle. Es prioridad cuidarnos de forma real, en el comercio y en los espectáculos.

Otras ausencias que duelen son las de las víctimas de la violencia, los líderes sociales, los policías y los civiles. Porque aquí resolvimos no tolerarnos, no comprendernos. ¿Y qué tal los secuestrados? Ojalá quienes cometen este cruel delito tuvieran un acto de humanidad y dejaran libres a aquellos que tienen en su poder. Que se pongan en la piel del otro, en la familia del otro, que dejen el odio y la ambición. Al final, son ellos mismos los que están secuestrados por quienes los manejan con dinero sucio.

Carmen Rosa Novoa

Ellos deben ser ejemplo

SEÑOR DIRECTOR:

​

Una vez más, los ciudadanos nos sentimos engañados ante un Congreso ineficiente e indolente. No es posible que por no perder sus privilegios hundieran el proyecto que reduciría las vacaciones legislativas, descompletando el quorum que debatía esta propuesta. Este es un clamor de la ciudadanía. Pareciera que los únicos que debemos ceder somos la gente del común, como cuando se impuso el impuesto del cuatro por mil (GMF), el incremento del IVA al 19 por ciento o la retroactividad a las cesantías, entre muchos otros, aprobados por el Congreso.



Como congresistas debe avergonzarles que solo trabajen un 66 por ciento del año, además de las faltas por incapacidades y viajes. La Constitución, en su artículo 138, aprobó esta norma, pero debe modificarse ya sea por un plebiscito o un proyecto de ley. Siendo el Congreso donde están los representantes del ciudadano, deben ser el ejemplo para seguir. Lo cual no se da en la realidad.

Julio César Patiño Díaz

Solicitud de San Andrés

SEÑOR DIRECTOR:

​

EL TIEMPO de 15-12-2021 nos trae un reclamo ampliamente justificado por los raizales de San Andrés y Providencia, para que bienes incautados a las mafias narcotraficantes sean entregados a autoridades de las islas para beneficio de los afectados por el huracán Iota. Esta región también ha sido afectada por la presencia de mafiosos, quienes en la actualidad tienen 158 bienes, de los cuales 14 ya fueron declarados extintos por la SAE.



El artículo habla de 2.458 viviendas afectadas por el huracán en San Andrés, pero este número debe subir exponencialmente si se incluyen las de Providencia. Aún no se ha cumplido la promesa de la reconstrucción de la isla en 100 días, pero si se acoge lo solicitado por los raizales se podría adelantar mucho.



En el territorio continental hemos propuesto que estos terrenos sean entregados para programas de Ordenamiento Social de la Propiedad, tanto en áreas rurales como urbanas. Es importante atender este reclamo.

Fidel Vanegas Cantor