Atrapados en Bogotá

SEÑOR DIRECTOR:

Es inaudito este diciembre con semejante trancón en el que vivimos. No se mueven los carros, estamos atrapados en una ciudad donde no se han hecho vías nuevas. Al contrario, solo se han construido ciclovías. La autopista Norte vive llena de camiones que tienen que entrar a la ciudad para poder salir hacia el sur, y no se hizo la ALO Norte, razón por la que hoy vemos este caos vehicular.

Estamos en una Bogotá cero preparada hacia el futuro, sin planeación. ¿Por qué en Colombia se piensa todo en pequeño? Los puentes son bajitos, el aeropuerto ya es obsoleto; las salidas de las ciudades, angostas; los parqueaderos, incómodos, y cero avenidas.

No me imagino a Bogotá en el 2030 y con un corredor verde por la 7.ª que nos va a sacar de quicio.

Inés García-Reyes

Bogotá

Abusos de taxistas

SEÑOR DIRECTOR:

Totalmente de acuerdo con la nota editorial del día (21-12-2023), relacionada con el abuso de los taxistas inescrupulosos que en estas festividades se aprovechan de quienes, por una u otra razón debemos tomar dicho servicio. Sería bueno que se hicieran revisiones de taxímetros, pues no es posible que por una carrera mínima le cobren a uno siete mil doscientos pesos que le marcó el taxímetro; al hacerle el reclamo, sin ruborizarse, el taxista responde: tranquilo, solo págueme seis mil.

El otro caso es el de los policías que se sitúan entre la Escuela Colombiana de Ingeniería y el peaje por la autopista Norte, quienes, sin ser autoridad de tránsito, piden papeles de todo tipo relacionados con el vehículo y amenazando con llamar al Tránsito. Además, son intimidatorios, lo cual genera miedo, pues lo hacen a altas horas de la noche.

Profesor Henry Sarabia Angarita

Óscar Agudelo



SEÑOR DIRECTOR:

Con profundo pesar registramos el fallecimiento del maestro Óscar Agudelo Márquez, quien partió en la noche del primer día de la Novena de Aguinaldos, a los 91 años, por causas del alzhéimer y el párkinson. Este artista popular, conocido como El Zorzal Criollo, nació en Herveo, Tolima, el 23 de septiembre de 1932. En su infancia mostró gran afinidad por la música, que fue su vocación. Siendo monaguillo perteneció a los coros de la iglesia de Padua, en su pueblo natal, y a los 11 años hizo su primera presentación ante el público de Armero-Guayabal, ante un grupo de sastres. En Girardot, donde se fue a estudiar el bachillerato, ganó su primer concurso musical.

En 1953 Agudelo comenzó su trayectoria en Medellín y Pereira, se internacionalizó con su primera canción, la tan famosa La cama vacía, del compositor Carlos Espaventa.

Otras canciones como China hereje, Hojas de calendario, Desde que te marchaste, El redentor, Esos tus ojos negros, Quisiera amarte menos, entre otras, marcaron este hito histórico de uno de los artistas con mayor trayectoria del pueblo colombiano, con 70 años de carrera artística, y quien merece un homenaje. Asombrados nos quedamos hoy al ver su cama vacía.

Édgar Alberto Sánchez Moreno

Bogotá