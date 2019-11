Asesoría para el campo / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Entre los problemas que anotan los promotores del paro se encuentra la poca atención que se le brinda al campo. El suscrito, como campesino de Santa Rosa de Cabal, ha visto la poca atención que se nos presta. Por ejemplo, he estado interesado en volver a la siembra de café arábigo, con el cual nuestros padres hace más de 50 años promovieron la siembra de este cultivo por ser el mejor que se ha producido en Colombia, dado que, entre otras ventajas, se puede sembrar bajo sombra, como el guamo, pero no he encontrado el apoyo técnico de ningún estamento gubernamental para aclarar dudas sobre este tipo de siembra para mejorarlo, especialmente en materia de abonos naturales. Tampoco he tenido a quién consultar sobre si existen otros cultivos adicionales para una región ubicada a 1.700 metros de altura. Digamos, si se puede sembrar cacao de alguna variedad que esté dando buenos resultados en otras regiones. Son asuntos menores, pero lo ideal sería que hubiera instituciones a las cuales consultar para hacer más fácil el trabajo del campo y evitar que los campesinos se desplacen a las ciudades y se fomenten.

Gabriel Vanegas

Los paros y la movilidad

SEÑOR DIRECTOR:



Está muy bien las marchas y los paros, porque se supone que son justos, lo que está mal es que les hagan la vida imposible a los que no marchan, porque quieren seguir con su cotidianidad sin sobresaltos; que eso es lo que hacen los marchantes cuando en Bogotá dañan la fluidez y normalidad de TransMilenio, un sistema que le da vida a la metrópoli en todos sus órdenes. De suma gravedad que su funcionamiento sea paralizado, porque se está desconociendo que es un servicio público. Los que organizan paros deben tener mayor afabilidad y compasión con los que no marchan ni ‘huelguean’.

Rogelio Vallejo Obando

Bogotá

Discriminación a venezolanos

SEÑOR DIRECTOR:



Poco contacto he tenido con mis vecinos, simplemente un saludo. El día que en Bogotá corría el rumor de que delincuentes estaban ingresando a conjuntos residenciales, me di cuenta de que entre la mayoría de ellos existen rechazo, discriminación, intolerancia en contra de los venezolanos. Según mis vecinos, están cometiendo toda clase de fechorías. “No hay que darles nada en el transporte público”, “hay que sacarlos del barrio”, etc., epítetos que vociferaban sin fundamento alguno, pero sí incendiarios en contra de una comunidad que en su mayoría han venido a este país en busca de mejores oportunidades. Son injustos el comportamiento y la hostilidad hacia nacionales venezolanos.

Luis Daniel Barragán Peña

Un pacto de paz

SEÑOR DIRECTOR:



¿Por qué no detener ya esta espiral de odios y polarización y promover un pacto de paz (PDP) entre los principales líderes políticos? Sueño con una mesa de diálogos en la que estén Álvaro Uribe, Gustavo Petro, Jorge Robledo, en fin, los principales voceros políticos. ¿Por qué los ciudadanos de este hermoso país, lleno de música, paisajes, comidas, artistas, deportistas, etc., tenemos que padecer esta situación de zozobra? ¿No podemos esperar el derecho a la paz de ellos? Invito a todos a exigir este PDP.

Juan Guillermo Durán Mantilla