Ascensos en la Policía

SEÑOR DIRECTOR:

​

En el editorial de EL TIEMPO (25-8-2022) ‘Reformas en la policía’ se hace énfasis en las declaraciones del presidente Petro sobre el anuncio de cambiar radicalmente la carrera en la institución, de tal manera que desaparezcan las diferencias entre oficiales, suboficiales y personal de base. Al respecto se debe aclarar que en las instituciones jerarquizadas tanto del nivel gubernamental como liberal o particular existen directivos, mandos medios y personas operativas que ejecutan la misión de cada empresa o institución, cumpliendo un rol dentro de la organización.

Para escalar posiciones hay requisitos y competencias que cada empresa diseña y ejecuta con base en su misión. La Policía no ha sido ajena a esa exigencia, a través de sus reglamentos internos permite que un agente, patrullero o personal de suboficiales y del nivel ejecutivo, con el cumplimiento de requisitos y estudios, pueda acceder a ser oficial o suboficial. Si cumple con exigencias académicas, experiencia operativa y tiempos de servicio, puede llegar a ser general. La institución lo ha venido implementando y es bueno precisarlo ante la opinión pública.

Álvaro Sandoval Gómez

Bogotá

Tranvía por la 7.ª



SEÑOR DIRECTOR:

​

Otra de las propuestas del señor Presidente, a través de su ministro de Transporte, es construir el tranvía por la carrera 7.ª y no una troncal de TransMilenio. Esta ya fue planteada cuando Petro fue alcalde de Bogotá. Sin duda, vale la pena mirar de manera detallada y estudiar esta opción, y los bogotanos agradecemos el interés del Gobierno Nacional en nuestra capital, todo por verla más bonita y agradable para propios y visitantes. Sin embargo, esperamos tener información real sobre el tema, que nos dejen ver a los ciudadanos los pros y los contras de esta alternativa y que nos permitan opinar frente a esta construcción, tan valiosa para nuestra amada Bogotá. Esperemos que la voz de los ciudadanos sea escuchada.

Sandra Nayibe Granada Méndez

Mejorar TransMilenio



SEÑOR DIRECTOR:

​

Luego de los hechos ocurridos el martes 24 de agosto en TransMilenio, cuando una joven agredió a una mujer por no ceder el puesto a su madre, que estaba en estado de embarazo, nos damos cuenta de que el sistema en cuanto a seguridad y falta de cultura se está perdiendo. Diariamente, en las estaciones, portales y buses la gente no tiene conciencia ciudadana para respetar las sillas azules, no hay tolerancia, tampoco regularización en cuanto a las filas para ingresar a los portales y, lo peor, la inseguridad dentro y fuera de los articulados sigue rampante. Otra queja son las aglomeraciones que se desarrollan en horas pico sin ningún control y organización.



¿Qué está haciendo la Alcaldía para superar estos inconvenientes? ¿Qué hace la Policía para controlar la seguridad y los altercados que ocurren en las estaciones y portales? Es necesario que se mejore el Sistema Integrado de Transporte Público, implementar campañas de cultura ciudadana y que haya más presencia de la Policía en el sistema, en busca de mejorar la seguridad.

Carlos Mauricio Restrepo Carreño