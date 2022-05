Arreglar, en vez de cancelar

SEÑOR DIRECTOR:



En este país hay un principio que rige nuestro subconsciente nacional: lo que no funciona se prohíbe.



Cuando una puerta de emergencia se daña en un hospital, la primera reacción es ponerle un candado, una cadena o, en su defecto, un alambre de púas “por seguridad”.

Es decir: por seguridad preferimos que se achicharren los pacientes en un eventual incendio a que se metan los ladrones. Este actuar se puede extender a las relaciones comerciales, las plataformas tecnológicas y a casi cualquier instancia de nuestra vida como ciudadanos.

Vivimos tan regulados que no dejamos espacio para la creación, la experimentación y el crecimiento económico derivado de un ambiente libre social y políticamente.

Hago un llamado a que arreglemos lo que no funciona en lugar de ponerle candado a la puerta de emergencia que nos puede sacar de este incendio.

Santiago Rocha

Vacuna contra el mono

La viruela del mono, un virus ADN del cual se supo hace 70 años, no debe ser tomada como un contagio leve. Se tiene la vacuna de Dinamarca, pero las generaciones a partir de 1980 no han sido inmunizadas y, por ende, están expuestas a un contagio mundial.

Aunque las dos cepas del Congo occidental y del África oriental tienen una letalidad del 2 % y del 10 %, respectivamente, se hacen necesarias dos aplicaciones de la vacuna, tanto para los recién nacidos como a los niños y jóvenes; además de un primer refuerzo a los nacidos antes de 1980.



Se tienen ya los esquemas de vacunación por etapas generacionales para el covid-19, un virus ARN, ¿por qué no se podrían emplear para vacunar contra la viruela del mono?

De 1520 a 1600 esta redujo las poblaciones aztecas e incas y, en nuestro país, a los muiscas en un 90 %. Hay que tener en cuenta que la viruela del mono dejó de ser endémica del África y podrían originarse cepas más resistentes a la vacuna que se tiene.

Fernando Cortés Quintero

Serrat en Bogotá

Espectacular. El Movistar, a reventar.



Serrat habló de sus grandes amigos en Colombia, desde la primera vez que arribó al país. García Márquez le presentó a Álvaro Cepeda Samudio, y no hizo mención pública del nombre, pero se refirió a Daniel Samper Pizano.



En dos ocasiones pareció conmoverse. Casi que podría decir que lloró.

Cantó Algo personal, que entendimos como una clara alusión a los políticos (léase: Putin), aunque Serrat es prudente y no se compromete con nombres propios.

Eduardo Escobar