Apoyo a jóvenes talentos

Reconfortante inicio de año el de la ilustre Martha Senn, en el cual describe el "talento excepcional" del joven pianista David Torres Flórez. Me trajo a la memoria los años cuarenta, cuando Rafael Puyana deslumbró a nuestro colegio con sus magistrales interpretaciones pianísticas de Chopin. Años más tarde se convertiría en el famoso colombiano del arte musical en la escena internacional.

El caso de Flórez y de otros jóvenes talentos debe ser asumido por el Estado colombiano, a fin de preservarlos como el más preciado bien del país. Bolivia lo hizo con Laredo, el gran violinista, así como otros países de nuestra América. Es imperativo protegerlos de los peligros actuales –droga, dineros fáciles–, entre otros riesgos a los que se exponen. ¡Adelante!, Flórez y otros jóvenes talentos. Un feliz año para todos.

Mario Posada Torres

Compositor-director colombiano

Pico y placa y otras medidas

Entendiendo la necesidad de tomar medidas que mejoren el tráfico y la movilidad de la ciudad, sería bueno que la Secretaría de Tránsito reflexionara en lo siguiente, pues la norma del pico y placa todo el día perjudica a muchos, sin atacar otras raíces o causas del problema tales como:



1) Mal estado de las vías. 2) Desorden e incumplimiento de normas por ciclistas (van en contravía, no respetan semáforos, van en la vía de los carros sin utilizar las ciclorrutas cuando las hay). 3) Desorden y manejo inadecuado de los motociclistas.



Sería equitativo que las motos también tuvieran pico y placa y que sus conductores fueran puestos en cintura por las autoridades de tránsito. Así como a los ciclistas. Además, lo más justo es que el valor del impuesto a vehículos se reduzca, pues se está obligando a no utilizarlo dos o tres días por semana. Es como pagar un servicio (uso de calles y carreteras) sin que recibir nada a cambio.

Leonor Botero

Deforestación en Guaviare

El interesante pero terrorífico reportaje del domingo sobre la deforestación en el Guaviare deja al lector con una duda grandísima: ¿cómo es posible que las antiguas Farc, narcotraficantes y terroristas –que no eran ningunos ambientalistas– hayan sido capaces de limitar la deforestación en la Amazonia, pero el Gobierno colombiano, signatario de muchos tratados ambientales, no? La situación no es fácil, pero el Estado debería poder hacerlo más efectivamente.



Los campesinos cocaleros/ deforestadores argumentan que no tienen otra manera de sobrevivir en esas regiones. Si es así, entonces ¿por qué están viviendo allá? ¿Las autoridades no pueden controlar esta colonización ilegal y dañina?



Y la tierra, deforestada inicialmente para sembrar, muy rápidamente se vuelve tierra ganadera. Es muy difícil esconder vacas. ¿Las autoridades no pueden confiscar el ganado o, al menos, imposibilitar su comercialización?



Con el avance de la deforestación también se va acabando la gran biodiversidad de Colombia. Sin controlar la deforestación será imposible ganar la batalla contra el cambio climático.

Mike Ceaser