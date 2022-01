Ánimo a Egan

SEÑOR DIRECTOR:

Lo ocurrido a Egan Bernal fue un accidente lamentable que nos conmueve a todos. Por ello es importante hacer votos por su pronta mejoría, para que lo veamos de nuevo en las carreteras del mundo poniendo en alto el nombre de Colombia. Él es joven y valiente y se va a recuperar. Además, la fuerza positiva de todos los colombianos, que le agradecemos lo logrado en ese duro deporte, lo debe animar.Carmen Rosas Novoa

Menos peleas y más propuestas

En el cara a cara presidencial convocado por la alianza entre el diario EL TIEMPO y Semana, los diez candidatos debatieron superficialmente sobre temas tributarios, la corrupción y la paz con el Eln, por nombrar algunos. Sin embargo, cuando sí se enfrentaron en profundidad fue a la hora de sacarse los cueros al sol. Unos recurrieron a la ofensa, otros reclamaron, y no faltó quien se victimizó.



Pueda ser que en un nuevo cara a cara los candidatos dejen de lado las rencillas personales y utilicen el tiempo para hablar de propuestas e ideas valiosas para el país, que orienten y enamoren a los potenciales electores.



¡Estamos cansados de tanta polarización!

Mario Patiño Morris

Homenaje a Bernardo Carballo

Me pareció muy bueno el editorial de EL TIEMPO (22-1-2022), con un detallado homenaje al primer boxeador, Bernardo Carballo. Nacido en el Año Nuevo de 1942 en Cartagena y fallecido en la misma ciudad el pasado 20 de enero, a los 80 años; más conocido como el Venado o hasta Beny. De peso gallo, mosca y pluma, fue uno de los pioneros del boxeo colombiano, pues fue el primero en aparecer en el ranking y disputar un título mundial. Tuvo 84 victorias –con 37 nocauts–, 18 derrotas y 6 empates.



Cabe destacar que este personaje tan admirable fue ejemplo de apoyo y desprendimiento, que comenzó siendo un peón hasta llegar a ser rey. Su debut boxístico fue en 1961, contra Carlos Angulo. Una de sus peleas memorables fue en 1967, cuando enfrentó al japonés Fighting Harada y perdió por puntos en una decisión discutida. Se retiró en 1977 y después se incorporó a Colpuertos, entidad estatal marítima, hasta su respectiva jubilación; vivió de la mano de su esposa, Zunilda, quien fue su campeona de la vida.

Édgar Alberto Sánchez Moreno

Reglamentar las ciclas

Es muy triste ver cómo muchos ciclistas en la ciudad infringen todas las leyes de circulación: van por los andenes –no obstante tener una ciclorruta a pocos metros–, conducen en contravía y no respetan los semáforos, además de contestar agresivamente cuando se les reclama.



Son un actor vial, son vehículos, pero no tienen placa, de manera que es imposible multarlos. ¿Por qué no los obligan a matricularse y a pagar multas cuando infringen las normas?



¡Qué bueno sería que el nuevo secretario de Movilidad se pusiera al frente de este tema cada día más complicado!

Elena Repetto Marci