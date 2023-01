Alcohol y conducción

SEÑOR DIRECTOR:

El alcohol disminuye la capacidad de concentración cuando se conduce, los reflejos se reducen. Se afirma que la única tasa segura de alcohol es 0,0 %. Los controles de alcoholemia y drogas son muy eficaces, pues disminuyen los accidentes con víctimas. Es evidente que las sanciones obligan a recapacitar lo que con sentido común deberíamos hacer, pero así somos los seres humanos. Vale la pena extremar las precauciones y respetar la normativa de circulación, no solo por nosotros sino por los demás, por todos.

Cada uno de nosotros ha de saber qué circunstancias nos ponen en mayor riesgo de distracciones al conducir. No son pocos los que han optado, por ejemplo, por no usar el manos libres al conducir, pues se mezclan llamadas por motivos laborales -que requieren matizar, aportar datos, precisar, prestar mucha atención- con otras más coloquiales. Conducir de día siempre es más seguro. Evitar conducir, si no es imprescindible, en un viaje largo cuando se está haciendo la digestión tras la comida. Y así, otras precauciones de sentido común. No arriesguemos sin motivo, de manera especial en estos días de Navidad, nuestra vida y la de los demás.

Jesús D Mez Madrid

Larga vida a ‘O Rei’



SEÑOR DIRECTOR:



El 29 de diciembre, a la edad de 82 años, nos dejó, en São Paulo (Brasil), Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como el Rey Pelé, la perla negra, reconocido por ser el mejor futbolista del siglo XX y deportista de todos los tiempos, descrito por la Fifa como “el más grande de todos”, ciudadano del mundo por las Naciones Unidas y con una orden del mérito de la Fifa, una orden olímpica por el Comité Olímpico Internacional. Esta leyenda del fútbol, nacido un 23 de octubre de 1940, militó en el club de sus amores el Santos F. C. (1956-1974), en donde consiguió 643 goles, luego triunfó en el Cosmos de Nueva York (1975-1977, año de su retiro). Pelé mostró el juego bonito y marcó la historia. Fue nada menos que campeón con la selección brasileña en tres mundiales (1958,1962 y 1970). Lo despidió Brasil. Se fue una leyenda. Larga vida a Pelé.

Édgar Alberto Sánchez Moreno

Centenario de Tito Rodríguez

SEÑOR DIRECTOR:

Este 4 de enero se conmemora el centenario del natalicio de ese gran cantautor, bailarín, músico y director de orquesta como lo fue el vocalista Pablo Tito Rodríguez Lozada, hermano del gran Johnny Rodríguez.

Tito nació en Puerto Rico hace 100 años en Santurce, un barrio muy musical del municipio de San Juan, cuna de grandes artistas de la isla. Integró muchas agrupaciones, como fueron el Conjunto Típico Ladí y los cuartetos Marcano, Mayarí y Caney, pero también con la orquesta de Xavier Cugat. Dueño de una romántica voz para el bolero, sin embargo pudo escalar a otros géneros como el son y la guaracha. Ello hizo que se convirtiera en uno de los precursores de la llamada salsa. En el campo de nuestra música colombiana grabó a su manera el porro Kalamarí, de Lucho Bermúdez, pero fue Inolvidable la canción que más lo realzó.

Es bueno recordar a esta gran figura que produjo la Perla de los Mares y con la cual se engrandeció la música tropical portorriqueña.

José Portaccio Fontalvo