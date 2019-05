Ahora que venga la ingeniería social

Señor Director:



Si eres nativo del Corralito (Cartagena) o turista con Kodak y sombrero que después de salvarse de la violencia del tráfico logra alcanzar la vía perimetral, eres un hombre afortunado. La naturaleza te regala el paisaje idílico de la ciénaga bajo un cielo azul tachonado de gaviotas y alcatraces, capaz de saciar el más exigente ojo artístico. Sobre la ciénaga se levantó un viaducto que ganó premio nacional de ingeniería. La obra reducirá costos, tiempo y aumentará la majestad urbanística de la ciudad.

Sin embargo, no muy lejos de este orgullo de la ingeniería, malviven hacinados en la pobreza y la marginalidad seres humanos.



Aplausos y vivas para empresarios e ingenieros civiles. Ahora es el turno del Estado y los ingenieros sociales para humanizar la perimetral reemplazando cloacas y tugurios por villas de bienestar y felicidad.



Una escena surrealista

Transcurría el mes de mayo de 1819, el realista Pablo Morillo, quien combatía en Barinas, Capitanía de Venezuela, decide retirarse a sus cuarteles de invierno en Calabozo.



El riguroso invierno comienza a instalarse en las llanuras orientales, Simón Bolívar concibe la genial idea de atravesar los Andes y caer por sorpresa sobre los ejércitos realistas apostados en el altiplano cundiboyacense. Bolívar convocó a sus oficiales más cercanos a una junta de guerra, que en efecto se reunió el domingo 23 de mayo en una choza arruinada, en la desierta aldea de El Setenta (hoy Estado de Apure). Como no había muebles, los oficiales se sentaron en unas calaveras de reses que habían servido de ración a la tropa y que la lluvia y el sol habían blanqueado.



Así fue como, en el marco de esta escena surrealista y bajo el más estricto secreto, se decidió el destino de la campaña libertadora y se inició la epopeya que nos dio la libertad, y que hoy jubilosos nos disponemos a celebrar.



Se necesita una respuesta del Gobierno

La carta de los 79 congresistas norteamericanos al secretario de Estado, Mike Pompeo, y el editorial del ‘New York Times’, que expresan su preocupación por el riesgo que corre el proceso de paz tan arduamente logrado por el presidente Santos y la comunidad internacional, con onerosas inversiones económicas y de trabajo para ayudar a mantenerlo en pie, hacen énfasis en el hecho de que el acuerdo es de interés hemisférico y que de él depende el destino y el desarrollo de nuestra sociedad.



Análisis ponderado y realista que no puede ser respondido con ligerezas ni arrebatos temperamentales. Es hora de que respondan con sensatez y ponderación los argumentos de tan relevantes críticos.



No desde irreflexivas tribunas tuiteras, sino desde el Gobierno, que está siendo cuestionado ante la comunidad internacional y la historia.



