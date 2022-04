Ahora, la escopolamina

SEÑOR DIRECTOR:

​

Impresiona lo que está pasando en Bogotá. Da miedo, espanta, eso de las personas que han aparecido muertas, con señales de tortura y amarradas, en bolsas negras. Diez en 20 días es espantoso. Dicen que pueden ser venganzas de las mafias del tráfico de drogas. De todas maneras, son muertos, seres humanos.

Este hecho se suma al de los que pierden la vida por robarles un celular o una bicicleta. Ahora nos sorprenden las noticias con los desaparecidos y las personas que aparecen muertas, al parecer por escopolamina. Esto es, además de preocupante, muy triste y doloroso. Los bandidos no tienen piedad. Imagino que hay inteligencia estudiando este delito. Solo queda esperar que caigan esos delincuentes y se les aplique todo el peso de la ley, que no haya excusas ni queden libres. Están cayendo seres muy valiosos, con vidas promisorias. Todo esto le hace gran daño a la imagen de Bogotá, de nuestro país.

Lucila González de M.

El soldado

SEÑOR DIRECTOR:

​

Circula en redes sociales este mensaje sobre ‘el soldado’, cuyo contenido considero en la práctica real y de meritoria divulgación:



“Es el soldado, no el periodista, quien nos ha dado la libertad de prensa. Es el soldado, no el poeta, quien nos ha dado la libertad de expresión. Es el soldado, no los políticos, quien garantiza nuestro derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Es el soldado quien saluda a la bandera, el que sirve bajo la bandera y cuyo ataúd está envuelto con la bandera.



Cuando la patria está en peligro, se recurre a Dios y al soldado. Cuando el peligro pasa, Dios es olvidado y el soldado juzgado”.

Luis Iván Perdomo Cerquera

No acostumbrarse a la guerra

SEÑOR DIRECTOR:

​

Me parece totalmente acertado el fuerte reclamo del Papa en una invitación dirigida especialmente a los responsables políticos para que reflexionen y se comprometan con una política fuerte y una diplomacia que persiga la paz basada en la justicia. Proponer este horizonte significa no dejar de intentar lo que sea necesario para detener una vorágine perversa que nos puede sumir de nuevo en una época que creíamos superada tras la caída del Muro de Berlín.

Jesús Martínez Madrid

Girona (España)

Solidarios con el país

SEÑOR DIRECTOR:

​

Viendo las noticias y redes sociales, observa uno cómo hay personas, entre ellos dirigentes de la vida política, que parecen desear que a Colombia le vaya mal en todos los aspectos, cuando deberíamos ser solidarios con el país.



No reconocen los logros, se desprestigia. Es cierto que tenemos desigualdad y necesidades, pero debemos reconocer logros como el manejo de la pandemia, la ejecución de nuevas carreteras, el crecimiento de la economía sobre la mayoría de los países de la región, y tener presente que la situación económica mundial respecto a la inflación está afectando a todos por igual. No es un problema solo de Colombia.

Dejando esta rabia, odio y desprestigio que le hacemos al país, seguro saldremos adelante, facilitando gobernar al próximo presidente.

Julio César Patiño Díaz