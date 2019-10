Ahora, a cumplir / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Después de la tormenta electoral y una vez sosegados los espíritus, podremos sopesar las lecciones que nos deja la elección de autoridades regionales. Una lectura que podemos hacer es que los ciudadanos, fatigados ya de los políticos tradicionales, pusieron todas sus esperanzas en aquellos nombres que representan un posible cambio en la manera de ejercer la política. Esperamos que todos aquellos que fueron ungidos con el favor popular sepan corresponder a sus electores, esto es: pulcritud en el manejo de los dineros públicos, legalidad en todos sus actos y pronta solución de los problemas de la comunidad.



Los problemas no son pocos ni las soluciones, fáciles, pero, a sabiendas de esto, y aun así, ustedes aceptaron el reto al inscribirse como candidatos. De nuestra parte, los electores ya hicimos lo propio, esperamos que con el tiempo no tengamos que arrepentirnos.

Marco Antonio Muñoz Rodríguez

Peticiones a la nueva alcaldesa

SEÑOR DIRECTOR:



La nueva alcaldesa de Bogotá, Claudia López, tiene muchos retos. Por mi parte pido dos cosas: seguridad. Sé que las autoridades y la administración actual hacen grandes esfuerzos, pero hay que reforzar mucho. Lo que se necesita, lo dijeron los candidatos en campaña, es más pie de fuerza. Por favor, que trabajen en eso. Es que uno transita muchas cuadras y no ve un policía. Se requiere más patrullaje. Porque, como estamos, los delincuentes saben que pueden actuar tranquilos, y desde luego, uno siempre va con miedo. La otra es que se luche contra los colados y el irrespeto en TransMilenio. Es odioso que uno paga y muchos se trepan, aun a riesgo de sus vidas. Y hasta miran desafiantes. Si hay policía suficiente, cubre seguridad y abusos...

Carmen Rosa Novoa

No solo los colados

SEÑOR DIRECTOR:



El espectáculo que a diario se ve en TransMilenio debiera ser de mucha preocupación. El problema no son solo los colados, al gobierno distrital y a los dueños del sistema les preocupa los colados porque sus ganancias son menores. Pero el sistema como está es un fracaso, porque se hizo pensando en el negocio y no en el servicio; es infame que uno deba permanecer más de media hora esperando un articulado o un SITP y cuando llega, viene atiborrado y, por lo tanto, son diez o quince minutos más; las puertas generalmente no sirven, los buses antiguos andan con el sistema de avisos electrónico dañado; en cuanto a seguridad, si se encuentra un policía o un bachiller, estos están más preocupados por el chateo; pero el usuario está a la deriva ante la delincuencia o los acosadores o enfermos mentales, que abundan y aprovechan el hacinamiento.

Henry Sarabia Angarita

Elecciones en paz

SEÑOR DIRECTOR:



El Gobierno y los analistas especializados están señalando con satisfacción que las elecciones del domingo pasado han sido las más pacíficas de los últimos tiempos, o incluso de toda su historia. Pues hay que reconocer que este gran logro se debe en gran medida al acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las Farc.

Gonzalo Palau Rivas

Bogotá